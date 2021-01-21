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أخبار البلد

محمد شبانة: العمل في نادي الصحفيين مستمر.. والافتتاح في يونيو

الخميس 21/يناير/2021 - 02:46 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أكد محمد شبانة، رئيس نادى الصحفيين والأمين العام لنقابة الصحفيين، أن العمل يسير على قدم وساق داخل مقر النادى بشارع البحر الأعظم بالجيزة، والذى يعاد تطويره بتكلفة تصل إلى عشرة ملايين جنيه.


ووجه شبانة الشكر للمهندس مصطفى مدبولىن رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أنه فى ظل كل مسئولياته ونشاطه بمختلف المجالات فإنه يتابع عن كثب التطوير، الذي يتم بنادي الصحفيين لخدمة آلاف الزملاء الصحفيين وعائلاتهم.


وقال إن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، يتابع معه بصفة دائمة خطوات التطوير، وهو أكثر حرصًا من أي أحد على رفع شأن النادي بما يليق بالمجتمع الصحفي.


وأضاف رئيس نادى الصحفيين أن مصنع الطيارات الذي أسندت إليه الوزارة مهام التطوير يعمل حاليًا ليلا ونهارًا لتسليم النادي في شهر يونيو المقبل، حيث سيتم افتتاحه بعد ذلك لخدمة جميع الزملاء.


وأشاد شبانة بمجلس إدارة النادي، وقال إن هذا المجلس يعمل في ظروف قاسية، خاصة أن غلق النادي للتطوير أوقف كل إيراداته، إلا أن المجلس طوال الوقت يعمل على إيجاد الحلول دون المساس بالموظفين.
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