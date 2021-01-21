لتحسين بيئة السكن.. محافظ بني سويف يناقش الموقف التنفيذي لمشروع سترة

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسؤولى مؤسسة مصر الخير الموقف التنفيذي لمشروع "سترة" والذي يتم تنفيذها ضمن البروتوكول الموقع بين مؤسستي مصر الخير والوليد للإنسانية، وتشرف على تنفيذه وزارات التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والإسكان، والذي يستهدف تحسين بيئة السكن لآلاف الأسر المصرية في عدد من محافظات الجمهورية.





وصرح المحافظ بأنه مع بداية العام الجديد 2021، فقد تم الانتهاء من 46 منزلًا بعد إعادة تأهيلها وتم تسليمها للمستفيدين من المشروع بمراكز: بني سويف وناصر وسمسطا، وذلك "بحسب التقرير الذي عرضته الأستاذة حنان الدرباشي مدير مكتب المؤسسة ببني سويف"، وتضمن الإشارة إلى أنه تم قد تسليم 33 منزلًا بقرية كوم أبوخلاد و5 منازل بقرية الغرقد مركز ناصر، و8 منازل بقريتي السعادنة مركز بني سويف ودشاشة مركز سمسطا ، بإجمالي تكلفة 400 ألف جنيه.





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أثنى المحافظ على الدور التنموي والخدمي الذي تقوم بها مؤسسة مصر الخير، مما يسهم في دعم جهود المحافظة لتوفير أوجه الدعم المتنوعة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، ضمن خطة تنموية تتشارك في تنفيذها كافة الجهود سواء التنفيذية أو المجتمعية، منوها أن المجتمع المدني بالمحافظة هو ركيزة أساسية في دعم المحافظة في مختلف المجالات والقطاعات.



