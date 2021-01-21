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محافظات

لتحسين بيئة السكن.. محافظ بني سويف يناقش الموقف التنفيذي لمشروع سترة

الخميس 21/يناير/2021 - 02:59 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسؤولى مؤسسة مصر الخير الموقف التنفيذي لمشروع "سترة" والذي يتم تنفيذها ضمن البروتوكول الموقع بين مؤسستي مصر الخير والوليد للإنسانية، وتشرف على تنفيذه وزارات التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والإسكان، والذي يستهدف تحسين بيئة السكن لآلاف الأسر المصرية في عدد من محافظات الجمهورية.

وصرح المحافظ بأنه مع بداية العام الجديد 2021، فقد تم الانتهاء من 46 منزلًا بعد إعادة تأهيلها وتم تسليمها للمستفيدين من المشروع بمراكز: بني سويف وناصر وسمسطا، وذلك "بحسب التقرير الذي عرضته الأستاذة حنان الدرباشي مدير مكتب المؤسسة ببني سويف"، وتضمن الإشارة إلى أنه تم قد تسليم 33 منزلًا بقرية كوم أبوخلاد  و5  منازل بقرية الغرقد مركز ناصر، و8 منازل بقريتي السعادنة  مركز بني سويف ودشاشة مركز سمسطا ، بإجمالي تكلفة 400 ألف جنيه.

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أثنى المحافظ على الدور التنموي والخدمي الذي تقوم بها مؤسسة مصر الخير، مما يسهم في دعم جهود المحافظة لتوفير أوجه الدعم المتنوعة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، ضمن خطة تنموية تتشارك في تنفيذها كافة الجهود سواء التنفيذية أو المجتمعية، منوها أن المجتمع المدني بالمحافظة هو ركيزة أساسية في دعم المحافظة في مختلف المجالات والقطاعات.

من جانبها أضافت "حنان الدرباشي" مدير مكتب مؤسسة مصر الخير ببني سويف، أن أعمال تأهيل وتطوير المنازل تضمنت أعمال تعريش أسقف وتركيب أبواب وشبابيك، وعمل وصلات داخلية لمرفقي المياه والكهرباء، ومحارة المنزل من الداخل والخارج ودهانات وتراكيب سيراميك، مشيرة إلى أن إجمالي ما تم تأهيله وتطويره منذ بداية المشروع  في 2016 وحتى اليوم قد بلغ 436  منزلًا على مدار مراحل المشروع.
لتحسين بيئة السكن.. محافظ بني سويف يناقش الموقف التنفيذي لمشروع سترة
لتحسين بيئة السكن.. محافظ بني سويف يناقش الموقف التنفيذي لمشروع سترة
لتحسين بيئة السكن.. محافظ بني سويف يناقش الموقف التنفيذي لمشروع سترة
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