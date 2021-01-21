أخبار التكنولوجيا.. 10 مميزات بتطبيق تيليجرام بديل واتساب.. فيفو تطلق رسميًا هاتف (Vivo Y31 (2021

أثار تحديث سياسة الخصوصية الأخير لتطبيق واتساب WhatsApp، جدلا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، حيث يعتزم تطبيق المراسلة الأشهر إجباريا مشاركة بيانات مستخدميه مع موقع "فيسبوك"،وانتشرت الكثير من المعلومات بشأن الشروط الجديدة والتي تسببت في إثارة المخاوف لدى الملايين من مستخدمي خدمة التراسل لاسيما بعد تهديد المستخدمين بحذف حساباتهم من الخدمة أن لم يتم الموافقة على الشروط قبل 8 فبراير 2021، مما دفعهم للبحث عن تطبيقات أخرى أكثر حفاظا على الخصوصية.