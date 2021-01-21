أخبار التكنولوجيا.. 10 مميزات بتطبيق تيليجرام بديل واتساب.. فيفو تطلق رسميًا هاتف (Vivo Y31 (2021

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
كشفت شركة فيفو بالأمس عن هاتف Y20G في الهند، واليوم قامت الشركة الصينية بتوسيع سلسلة سلسلة Y الخاصة بها، بهاتف ذكي جديد ينطلق تحت اسم Vivo Y31.
اتجه العديد من الأشخاص لاستبدال تطبيق المراسلة الفورية الأشهر واتساب WhatsApp، بتطبيقات أخرى منذ بداية العام الجاري، وذلك بعد القرارات الإلزامية التي أعلنت الشركة المالكة للخدمة فيما يخص سياسة الخصوصية المحدثة مما أثار مخاوف الكثيرين.
يوجد حل دائما لكل مشكلة على الإنترنت، ففي بعض الأحيان تضع بعض المواقع الشهيرة قيودا لمنع الناس من نسخ محتويات مواقعهم دونّ أية مجهود، ولكن بعض الأشخاص يبحثون عن كيفية النسخ من موقع لا يقبل النسخ، لكسر تلك القيود والتمكن من مشاركة المعلومات بكلِ حرية، لذا، إذا كنت مهتمًّا بالأمر نستعرض إليك فيما يلي كيفية النسخ من موقع لا يقبل النسخ:
تستعد شركة سامسونج لإطلاق أحدث هواتفها القابلة للطي المسمى Galaxy Z Fold 3، والذي سيأتي بتقنية الجيل الخامس 5G، وبإمكانيات مختلفة عن الجيلين السابقين من الهواتف المطوية التابع للشركة الكورية الجنوبية.
أثار تحديث سياسة الخصوصية الأخير لتطبيق واتساب WhatsApp، جدلا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، حيث يعتزم تطبيق المراسلة الأشهر إجباريا مشاركة بيانات مستخدميه مع موقع "فيسبوك"،وانتشرت الكثير من المعلومات بشأن الشروط الجديدة والتي تسببت في إثارة المخاوف لدى الملايين من مستخدمي خدمة التراسل لاسيما بعد تهديد المستخدمين بحذف حساباتهم من الخدمة أن لم يتم الموافقة على الشروط قبل 8 فبراير 2021، مما دفعهم للبحث عن تطبيقات أخرى أكثر حفاظا على الخصوصية.