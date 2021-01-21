وزير الرياضة العراقي في زيارة لاتحاد الكرة..صور

قام اليوم عدنان درجال وزير الرياضة العراقي والوفد المرافق له بزيارة إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم.





وكان في استقباله أحمد مجاهد رئيس الاتحاد وعقدا جلسة اجتماع حضرها عضوا اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري محمد الشواربي وأحمد حسام عوض لبحث أوجه التعاون على مستوى الاتحادين المصري والعراقي لكرة القدم، والعبور بهما إلى المرحلة الطبيعية بانتخاب مجلسين لإدارتهما بما يتوافق مع تاريخيهما.



