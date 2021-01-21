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رياضة

وزير الرياضة العراقي في زيارة لاتحاد الكرة..صور

الخميس 21/يناير/2021 - 03:49 م
وزير الرياضة العراقي
وزير الرياضة العراقي في زيارة لاتحاد الكرة
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يسري غازي
قام اليوم عدنان درجال وزير الرياضة العراقي والوفد المرافق له بزيارة إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان في استقباله أحمد مجاهد رئيس الاتحاد وعقدا جلسة اجتماع حضرها عضوا اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري محمد الشواربي وأحمد حسام عوض لبحث أوجه التعاون على مستوى الاتحادين المصري والعراقي لكرة القدم، والعبور بهما إلى المرحلة الطبيعية بانتخاب مجلسين لإدارتهما بما يتوافق مع تاريخيهما.

وفي ختام اللقاء أهدى أحمد مجاهد درع الاتحاد المصري للوزير العراقي الذي أشاد بمواقف الكرة المصرية والعلاقات التاريخية التي تربط الجانبين.
وزير الرياضة العراقي في زيارة لاتحاد الكرة..صور
وزير الرياضة العراقي في زيارة لاتحاد الكرة..صور
وزير الرياضة العراقي في زيارة لاتحاد الكرة..صور
وزير الرياضة العراقي في زيارة لاتحاد الكرة..صور
وزير الرياضة العراقي في زيارة لاتحاد الكرة..صور
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