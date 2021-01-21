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ثقافة

حكايات من زمن فات| سبب إهانة نجيب الريحانى لــ فؤاد المهندس قائلًا: "روح فى داهية"

الخميس 21/يناير/2021 - 05:08 م
صدى البلد
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طارق موسى

تعد الحكايات والأسرار في حياة المشاهير والأدباء والمثقفين، كثيرة وغالبا ما يكون لها انعكاس مباشر أو غير مباشر على إبداعاتهم ومنتجهم الثقافي والإبداعي.



ويسلط "صدى البلد"، الضوء من خلال باب "حكايات من زمن فات" على المواقف والكواليس التي أثرت على مسيرة وإبداع هؤلاء العظماء.


ومن بين هؤلاء النجوم الفنان الكبير نجيب الريحانى، الذى   تحل اليوم   الخميس، الموافق 21 يناير ، ذكرى وفاته التي توافق 21 / 1 /1889، ونستعرض فى هذا التقرير كواليس ضيق نجيب الريحانى من فؤاد المهندس وإهانته بجملة "روح فى داهية".

 

ففي حفل زفاف شقيقة الفنان فؤاد المهندس صفية المهندس على الإذاعي المعروف بـ "بابا شارو" والذي كان صديقا للريحاني، كان نجيب الريحانى من أبرز المدعويين، ظل فؤاد المهندس يطارد الريحاني طوال الفرح، فشعر الريحاني بالضيق وقال له "يابني حرام عليك مش عارف اتنفس منك روح في داهية"، فقام بابا شارو من مقعد العرس من أجل أن يشرح للريحاني شغف هذا الشاب بالتمثيل.

 

وعندما التحق بكلية التجارة انضم لفريق التمثيل بالجامعة وشاهده الفنان الراحل نجيب الريحاني وأعجب به في مسرحية الدنيا على كف عفريت، فانضم لفرقته المسرحية لعله يحظى بأحد الأدوار.

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