7500 عامل متضرر.. نواب لوزير قطاع الأعمال: التاريخ لن يغفر تصفية شركة الحديد والصلب

انتقد نواب إغلاق مصنع الحديد والصلب بحلوان، وقال النائب محمد السلاب عضو مجلس النواب: " كان يجب البحث عن حلول كشراكة القطاع الخاص"، وسأل السلاب وزير قطاع الأعمال: هل قلت أن المصانع ليست أصنام تعبد؟.





وقال عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين "التاريخ لن يرحم"، وكان يجب تطوير الشركة وإنقاذها و هناك 7500 عامل يتضررون من هذا القرار جاء ذلك تعقيبا على البيان الذي القاه بخصوص الموقف التنفيذي لبرنامج الوزارة.





قال النائب عمر درويش ان شركة الحديد والصلب تحتاج متطلبات اساسية لانتاج منتج نهائي والازمة في فمم الكوك واضاف ان تصفية شركة الحديد والصلب امر سيقف التاريخ امامه ولن يغفر التاريخ لكل من يشارك في هذا الأمر.





فيما قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل ان بيان الوزير لايمت بصلة للواقع والبيان مجرد حبر علي ورق وكلنا كنواب عندنا الف شكوي من وزارة قطاع الأعمال.





وأضاف النائب انه من عام 2014 حتي عام 2017 تم تنفيذ 600 مشروع قومي اقل مشروع اكبر من 3 او 4 شركات من الشركات التابعة لك عاوزين عمل وياريت نقتضي بالقيادة السياسية وفي سرعة الخطي وعندنا مشكلة في وزارة قطاع الاعمال ونريد حل يرضي المواطنين او نقفل الملف ونقول احنا دولة مش منتجة