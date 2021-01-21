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رياضة

15 دقيقة .. محاولات من الأهلي لتسجيل هدف مبكر وسط تراجع من المقاولون

الخميس 21/يناير/2021 - 05:20 م
لاعبو النادي الأهلي
لاعبو النادي الأهلي
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محمد رشاد
انتهت أحداث الربع ساعة الأولى من مباراة الاهلي والمقاولون العرب بالتعادل السلبي ، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الأهلي "WE"بمدينة السلام، في إطار مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الممتاز .

وأهدر علي معلول فرصة التقدم للأهلي بعدما لعب محمد هاني كرة عرضية لم يسيطر عليها فاروقا نور الدين في الدقيقة الثانية من عمر المباراة وذهبت إلى التونسي الذي صوبها لكنها ارتطمت في رأي حسن شاهين خرجت لضربة ركنية.

وطالب لاعبو الأهلي باحتساب ركلة جزاء بداعي لمسة اليد في الدقيقة الخامسة، لكن الحكم أمر باستمرار اللعب بعد العودة لحكم الفيديو المساعد.

وعادت الخطورة لأقدام لاعبي الأهلي في الدقيقة 14 من عمر المباراة بعدما لعب حسين الشحات كرة إلى محمد هاني الذي دخل منطقة الجزاء وصوب كرة يسارية أتت أعلى من العارضة.

وجاء تشكيل الأهلى كالأتى :

 

حراسة المرمى : على لطفى


خط الدفاع : محمد هانى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول .

خط الوسط : حمدى فتحى وأليو ديانج ومجدى قفشة .

خط الهجوم : حسين الشحات ومحمود كهربا ووالتر بواليا.
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