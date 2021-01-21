في أول أيام ولايته ..بايدن يطلق خطة لتحفيز الاقتصاد الأمريكي

يبدأ اليوم الرئيس الأمريكي "جو بايدن " أول يوم عمل كامل بعد تسلمه أمس مهام منصبه رسميًا مع أدائه اليمين الدستوري فى الكونجرس الأمريكي.





وفى هذا الإطار عرضت فضائية العربية أبرز الخطط التي اطلقها بايدن اليوم للتعامل مع فيروس كورونا وتحفيز الاقتصاد الأمريكي وجاءت كالآتي:





(١) السيطرة على فيروس كورونا من خلال استثمار ٢٥ مليار دولار لتصنيع وتوزيع اللقاح.





(٢) رفع الضرائب على الطبقة الغنية والشركات.





(٣) رفع الحد الأدنى للأجور إلى ١٥ دولار فى الساعة مقارنة مع ٧.٢٥ دولار حاليًا





(٤)خلق أكثر من ٥ ملايين وظيفة فى قطاع التصنيع الأمريكي.





(٥)إلغاء ١٠ آلاف دولار عن كل طالب حاصل على قرض دراسي .





(٦) اعتماد ١.٩ تريليون دولار خطة تحفيز الاقتصاد الأميركي.