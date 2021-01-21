غرف سرية وسينما ومسرح.. تفاصيل البيت الأبيض من الداخل | صور

أكثر من 200 عام على بناء البيت الأبيض، مقر الرئيس الأمريكي، الذي يعد أشهر وأقدم المباني في التاريخ الأمريكي، فهو رمز للرئيس وصدرت منه قرارات مصيرية على المستوى العالمي في أرجاء البيت الأبيض القصر الرئاسي الأشهر بالعالم .

جو بايدن آخر رئيس دخل البيت الأبيض أمس بعد تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية بعد دونالد ترامب، ويعود تاريخ البيت الأبيض إلى عام 1792 .





تاريخ البيت الأبيض

حينما كان يتم تطوير العاصمة واشنطن، عقدت مسابقة لاختيار مهندس لتصميم البيت الأبيض، وفاز بها المهندس جيمس هوبان، الذي بدأ العمل فيه عام 1792 وأُحضرت الأحجار من اسكتلندا، وأشرف على بنائه الرئيس جورج واشنطن لكنه لم يعش فيه، أما أول من عاش فيه الرئيس الثاني جون آدامز عام 1795، أي مر على إنشائه 229 سنة .







كان يسمى البيت الأبيض في بداية إنشائه، بـ بيت الرئيس، وعندما بدأت الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، أحرق الجنود البريطانيون البيت عام 1814، ولحسن الحظ لم يحترق المبنى بالكامل، لكن واجهته الخارجية أصبحت سوداء بسبب الأدخنة وأضرار الحريق، وتم طلاء البيت لاحقًا بطلاء أبيض، ومنذ ذلك الحين أصبح العامة وبعض المسؤولين يطلقون عليه البيت الأبيض.

كل هذا لم يكن بشكل رسمي، حتى تولى الرئيس السادس والعشرون لأمريكا تيدي روزفلت منصبه عام 1901، وأطلق عليه اسم البيت الأبيض رسميًا.





يقع البيت الأبيض في قطعة أرض مساحتها 7.3 هكتار، ويتكون اساسًا من الحدائق ومجمع البيت الأبيض الذي ينقسم إلى 3 أجزاء، وهي المقر الرئيسي والجناح الشرقي والجناح الغربي.





تحيط الحدائق بمجمع البيت الابيض من كل الجهات، وتحتوي على البحيرة الشمالية والبحيرة الجنوبية وحديقة الزهور.





البيت الأبيض من الداخل

يضم البيت الأبيض 132 غرفة و35 حمامًا، و412 بابًا، أما النوافذ فعددها 147، و28 موقدًا، و8 سلالم، وثلاثة مصاعد، وخمسة مطابخ بدوام كامل.





كما يضم البيت الأبيض ملعب تنس، وواحدا من مسارات البولينج، ومسرحا وسينما وتسمى رسميا مسرح العائلة الأولى في البيت الأبيض، كما يضم مضمارا للجري، وحوضا للسباحة، ويستقبل مجمع البيت الأبيض ما يصل إلى 30,000 زائر كل أسبوع، وعددا أكبر من السواح خارج البيت الأبيض لالتقاط الصور.





المقر الرئاسي

هو المقر المركزي في المجمع بين الجناح الشرقي والجناح الغربي، وواجهته الشمالية معروفة دائمًا باستقبال الصف الأول من الزوار.





في الطابق الأرضي غرفة الخارطة والغرفة الصينية وغرفة اللقاءات الدبلوماسية، و الطابق الأول فيه الغرفة الحمراء والغرفة الزرقاء والغرفة الخضراء وقاعة الدخول، وفي الطابق الثاني الغرفة الصفراء والقاعة المركزية وغرفة العشاء الرئاسية.





الجناح الغربي

هو البناء الذي يحتوي مكتب الرئيس والمعروف بالمكتب البيضاوي وغرفة الكابينة الوزارية وغرفة العمليات التي يجري بها المؤتمرات ومركز لإدارة المخابرات وقاعة روزفيلت لللقاءات.

الجناح الشرقي

يحتوي الجناح الشرقي مكاتب السيدة الأولى ومكاتب كادرها، بما في ذلك مكتب الأمن الاجتماعي، ويحتوي أيضا على المسرح والسينما.

الغرف السرية

هناك بعض الغرف السرية التي أضافها بعض الرؤساء على مر السنين إلى البيت الأبيض ومنها مسرح السينما، غرفة الألعاب، غرفة الموسيقى، متجر الشكولاتة، متجر الزهور ومكتب طبيب الأسنان.