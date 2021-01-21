الأثاث والصابون وحفل الشاي.. كيف يستعد البيت الأبيض لتوديع الراحلين واستقبال القادمين

في كل مرة يفوز رئيس جديد بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، يستعد البيت الأبيض لإدخال تغييرات كبيرة وصغيرة على نظام إدارته والقواعد المتبعة فيه وحتى شكل ديكوراته.









وبحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، عادة ما يبدأ البيت الأبيض استعداداته لاستقبال الأسرة الرئاسية الجديدة بمجرد ظهور نتائج الانتخابات، إلا أن هذه الاستعدادات تأخرت كثيرًا بعد ظهور نتائج الانتخابات الأخيرة بسبب رفض الرئيس السابق دونالد ترامب الاعتراف بهزيمته وفوز غريمه الرئيس جو بايدن.









ويشرف كبير حاجبي البيت الأبيض على ترتيبات جمع حاجيات الأسرة الرئاسية المغادرة وإدخال التغييرات المطلوبة من الأسرة القادمة، وقد أشرف كبير حاجبي البيت الأبيض تيموثي هارليث، وهو موظف سابق في فندق ترامب بواشنطن، على هذه الترتيبات قبل أن تنهي أسرة بايدن خدمته عقب دخولها البيت الأبيض مباشرة.









وجرى العرف على سؤال الأسرة الرئاسية القادمة على تفضيلها في كل كبيرة وصغيرة، بدءًا من أثاث البيت الأبيض وحتى درجة الحرارة المناسبة لأجهزة تكييف الهواء والوجبات الخفيفة المفضلة، بل وحتى أنواع الصابون المفضلة.









وقبل يوم التنصيب، تتوجه الأسرة الرئاسية الجديدة إلى مجمع في ولاية ماريلاند لتخزين أثاث البيت الأبيض لاختيار القطع المفضلة، ويمكن ألا تختار الأسرة الجديدة أيًا من قطع أثاث البيت الأبيض وتفضل بدلًا من ذلك تأثيثه بقطع من الخارج.









وفي اليوم المحدد للانتقال الرئاسي في 20 يناير، يبدأ العمل على قدم وساق في البيت الأبيض عند الساعة الرابعة صباحًا لإنهاء ترتيبات نقل حاجيات الأسرة الرئاسية المغادرة وبدء إدخال التعديلات المطلوبة من الأسرة القادمة، وفي الثامنة والنصف صباحًا يجتمع العاملون بالبيت الأبيض لتحية وتوديع الأسرة المغادرة، وإن اختلفت الترتيبات والمواعيد بطبيعة الحال هذا العام بسبب رفض ترامب حضور حفل تنصيب بايدن ومغادرته البيت الأبيض في موعد أبكر من المعتاد.









وجرت العادة على تقديم العاملين بالبيت الأبيض هدية للرئيس المنتهية ولايته عند توديعه، عبارة عن صندوق مصنوع من خشب أشجار البيت الأبيض، وبداخله الأعلام التي رُفعت فوق البيت الأبيض خلال أول وآخر يوم لرئاسته، وهو تقليد بدأه جاري والترز كبير حاجبي البيت الأبيض الذي عينه الرئيس الراحل رونالد ريجان واستمر في خدمة 4 رؤساء متعاقبين.









ويقتضي العرف أن تستقبل الأسرة الرئاسية المغادرة الأسرة القادمة في البيت الأبيض صباح يوم التنصيب، وتتحركان معًا في نحو الساعة العاشرة والنصف إلى الكونجرس لحضور مراسم التنصيب.











وبالتزامن مع ذلك، يجري نقل حاجيات الأسرة المغادرة في شاحنات، وإدخال حاجيات الأسرة القادمة، كما يتم إرجاع قطع الأثاث المستعارة من مجمع أثاث البيت الأبيض بولاية ماريلاند وإدخال قطع الأثاث الجديدة المستعارة منه أو المطلوبة من الخارج، ولا يُسمح للأسرة المغادرة بالاحتفاظ بأي من متعلقات البيت الأبيض الأساسية لأنها ملك للحكومة الأمريكية، وفي الأثناء تجري عملية صيانة وتنظيف سريعة لمختلف أجزاء البيت الأبيض، كما تبدأ عملية تعديل تصميم وطبيعة الغرف حسب تفضيلات الأسرة الجديدة، مثل تغيير قاعة اجتماعات لتصبح صالة لممارسة الرياضة.









وإن كان الرئيس المنتهية ولايته قد تلقى هدايا من شخصيات أجنبية خلال فترة رئاسته، يتم إيداعها لدى إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية، أما إن كانت هناك هدية مفضلة للرئيس فيمكنه شراؤها ودقع قيمتها السوقية.









وبعد تنصيب الرئيس الجديد في مبنى الكونجرس، جرت العادة على أن يصحبه الرئيس المنتهية ولايته إلى البيت الأبيض، وبحلول هذا الوقت بين الساعة الثالثة والخامسة والنصف من مساء يوم التنصيب يُفترض أن تكون عمليات التعديل والتنظيف قد انتهت، حيث تقيم الأسرة الرئاسية المغادرة حفل شاي رسمي للأسرة القادمة، لكن أيًا من ذلك لم يقع هذا العام بسبب مغادرة أسرة ترامب المبكرة.