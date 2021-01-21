برلماني يطالب يإيقاف قرارات تصفية شركة الحديد والصلب وتشكيل لجنة تقصي حقائق

هاجم الدكتور فريدي البياضي عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، وزير قطاع الأعمال بسبب نقل مصنع سماد طلخا إلى السويس بعد صرف الملايين على تطويره.





وتساءل النائب: لماذا بعد صرف الملايين لتطوير مصنع سماد طلخا قرر الوزير نقله للسويس ؟! الم يكن من الافضل نقله لدمياط الجديدة لتوفير الانتاج و توزيعه في الدلتا؟! صرحتم ان نقله للسويس لاعتبارات تتعلق بالبيئة ؟! ألم يكن المصنع حاصلا على تصريح من البيئة ؟! أم سمحتم بعمله مخالفًا ؟! و لو كان مخالفا للبيئة ؟ فماذا عن بيئة السويس التي ستضرر ؟! ثم وجه البياضي تساؤلات عن الـ ٤٨ شركة التي اعلن الوزير انها خاسرة وطلب من الوزير ان يعلن عن اسماء الشركات و خطط الوزارة للتعامل مع كل شركة .





وقال البياضى موجها كلمته لوزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق: "للأسف تصريحاتكم متضاربة ، بالامس طرحتم الشركات في البورصة على انها شركات رابحة واليوم تعلنون تصفيتها لانها خاسرة!".





وتساءل عضو اللجنة العامة للمجلس عما اذا كانت تصفية الشركات هي تعليمات او شروط الاصلاح الاقتصادي لصندوق النقد الدولي! و قال ان كان ذلك كذلك يجب ان يعرف نواب الشعب ما هي المعايير الموضوعة مع الصندوق.





وهاجم البياضي الوزير بشدة بسبب قرار تصفية شركة الحديد والصلب قائلًا ( دي مش كشك سجاير بيخسر و هانبيعه!) ان شركة الحديد والصلب رمز و تاريخ و قلعة من قلاع الصناعة ! و قال البياضي انه كانت هناك خطط كثيرة للتطوير وكلها ذهبت أدراج الرياح! او انتهت في أدراج الوزير !





وتابع: لا يوجد شىء اسمه (لا يوجد حل لتطوير الشركة ) ، إنما يوجد شىء اسمه غياب الادارة !.





وقال النائب لوزير قطاع الأعمال العام:"انت رجل أعمال تحسبها بالارقام و ان كنت اشك في صحة حساباتك لكن الامر لا يقف عند الارقام وتشريد عشرات بل مئات الالاف من العمال هو قضية أمن قومي".





وطالب البياضي يإيقاف جميع قرارات التصفية وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق و دراسة الحلول البديلة للتطوير بدلًا من التصفية.