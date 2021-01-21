ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني يطالب يإيقاف قرارات تصفية شركة الحديد والصلب وتشكيل لجنة تقصي حقائق

الخميس 21/يناير/2021 - 07:53 م
الدكتور فريدي البياضي
الدكتور فريدي البياضي عضو اللجنة العامة لمجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
هاجم الدكتور فريدي البياضي عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، وزير قطاع الأعمال بسبب نقل مصنع سماد طلخا إلى السويس بعد صرف الملايين على تطويره.

وتساءل النائب: لماذا بعد صرف الملايين لتطوير مصنع سماد طلخا قرر الوزير نقله للسويس ؟! الم يكن من الافضل نقله لدمياط الجديدة لتوفير الانتاج و توزيعه في الدلتا؟! صرحتم ان نقله للسويس لاعتبارات تتعلق بالبيئة ؟! ألم يكن المصنع حاصلا على تصريح من البيئة ؟! أم سمحتم بعمله مخالفًا ؟! و لو كان مخالفا للبيئة ؟ فماذا عن بيئة السويس التي ستضرر ؟! ثم وجه البياضي تساؤلات عن الـ ٤٨ شركة التي اعلن الوزير انها خاسرة وطلب من الوزير ان يعلن عن اسماء الشركات و خطط الوزارة للتعامل مع كل شركة .

وقال البياضى موجها كلمته لوزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق: "للأسف  تصريحاتكم متضاربة ، بالامس طرحتم الشركات في البورصة على انها شركات رابحة واليوم تعلنون تصفيتها لانها خاسرة!".

وتساءل عضو اللجنة العامة للمجلس عما اذا كانت تصفية الشركات هي تعليمات او شروط الاصلاح الاقتصادي لصندوق النقد الدولي! و قال ان كان ذلك كذلك يجب ان يعرف نواب الشعب ما هي المعايير الموضوعة مع الصندوق.

وهاجم البياضي الوزير بشدة بسبب قرار تصفية شركة الحديد والصلب قائلًا ( دي مش كشك سجاير بيخسر و هانبيعه!) ان شركة الحديد والصلب رمز و تاريخ و قلعة من قلاع الصناعة ! و قال البياضي انه كانت هناك خطط كثيرة للتطوير وكلها ذهبت أدراج الرياح! او انتهت في أدراج الوزير ! 

وتابع: لا يوجد شىء اسمه (لا يوجد حل لتطوير الشركة ) ، إنما يوجد شىء اسمه غياب الادارة !.

وقال النائب لوزير قطاع الأعمال العام:"انت رجل أعمال تحسبها بالارقام و ان كنت اشك في صحة حساباتك لكن الامر لا يقف عند الارقام وتشريد عشرات بل مئات الالاف من العمال هو  قضية أمن قومي".

وطالب البياضي يإيقاف جميع قرارات التصفية وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق و دراسة الحلول البديلة للتطوير بدلًا من التصفية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أول استجواب برلماني عن تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان

برلماني يلجأ إلى مجلس النواب لوقف قرار تصفية "الحديد والصلب"

لا أتعمد تصفية الحديد والصلب.. وزير قطاع الأعمال: تكنولوجيا المصنع من الستينات

وزير قطاع الأعمال: مرتاح لقرار تصفية الحديد والصلب.. ولا يوجد 1% نسبة أمل لتطويرها

معنديش حاجة أخبيها.. وزير قطاع الأعمال: لن يتم توزيع عمال الحديد والصلب على شركات أخرى

الحديد والصلب يلفظ أنفاسه الأخيرة.. اعتراضات برلمانية واسعة.. نواب: يوجد تعمد بعدم إصلاح وتطوير الشركة وتحذير بعدم التسرع في التصفية

ترشيحاتنا

مش بنتي.. أقوال صادمة من والد طفلة التعرية| تفاصيل

طريقة عمل جاتوه.. خطوة بخطوة

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للأطقم الطبية عن كورونا| تفاصيل

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. أعلى مستوى للمعدن النفيس في أسبوعين

شديد البرودة ليلا على معظم الأنحاء.. توقعات الأرصاد لـ طقس الغد

انفجارات تحت الأرض في بريطانيا تجبر 25 شخصًا على مغادرة وإخلاء منازلهم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غرف سرية وسينما ومسرح.. تفاصيل البيت الأبيض من الداخل | صور

طريقة عمل جاتوه.. خطوة بخطوة

سعر ومواصفات بورش تايكان 2021 بعد طرحها رسميا.. صور