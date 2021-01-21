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رياضة

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد فوز الأهلي على المقاولون العرب

الخميس 21/يناير/2021 - 07:41 م
النادي الأهلي
النادي الأهلي
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محمد رشاد
حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ريمونتادا مثيرة وحصد ثلاث نقاط غالية أمام ضيفه المقاولون العرب، بعد أن كان متأخرا فى النتيجة بهدفين دون رد مع نهاية الشوط الأول ، ليعود ويفوز 3-2، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الأهلي "WE" السلام، في إطار مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الممتاز .

افتتح التسجل نادي المقاولون العرب عن طريق باسم علي ، قبل أن يضاعف النتيجة للذئاب اللاعب سيف الدين الجزيري ، بعدها قلص طاهر محمد طاهر النتيجة للنادي الأهلي قبل أن يدرك التعادل للمارد الأحمر اللاعب محمد شريف ، بعدها سجل هدف الفوز وحصد النقاط الثلاثة عن طريق محمد مجدي افشة.  

الفوز رفع رصيد النادي الأهلي إلى النقطة 20 نقطة فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري ، فى انتظار ما ستسفر عنه مباراة الزمالك وأسوان فى نفس الجولة ، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة السابعة فى المركز الحادي عشر .

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد فوز الأهلي على المقاولون:

1- محمد شريف لاعب الأهلي برصيد 4 أهداف.

2- محمود كهربا لاعب الأهلي برصيد 4 أهداف.

3- رمضان صبحي لاعب بيراميدز برصيد 4 أهداف.

4- حسام حسن لاعب سموحة برصيد 4 أهداف.

5- أحمد سمير لاعب طلائع الجيش برصيد  4 أهداف.

6- يوسف أوباما لاعب الزمالك برصيد 3 أهداف.

7- وليد سليمان لاعب الأهلي برصيد  3 أهداف.

8- والتر بواليا لاعب الأهلي برصيد 3 أهداف.

9- إمام عاشور لاعب الزمالك برصيد  3 أهداف.

10- عمر كمال لاعب المصري برصيد 3 أهداف.

11- شيمليس بيكيلى لاعب مصر المقاصة برصيد 3 أهداف.

12- شادي حسين لاعب سيراميكا كليوباترا برصيد 3 أهداف.

13- مروان حمدي لاعب مصر المقاصة برصيد 3 أهداف.

14- شريف دابو لاعب سيراميكا كليوباترا برصيد 3 أهداف.

15- أحمد رفعت لاعب المصري برصيد 3 أهداف.
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