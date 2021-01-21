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برلمان

زعيم الأغلبية البرلمانية لوزير قطاع الأعمال: اتخذ أي قرار مبني على المصلحة

الخميس 21/يناير/2021 - 08:02 م
النائب أشرف رشاد
النائب أشرف رشاد ، زعيم الأغلبية البرلمانية
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
قال النائب أشرف رشاد ، زعيم الأغلبية البرلمانية إنه لو أى كلمة خرجت من النواب وهم يتحدثون وخانهم التعبير فإنهم يعتذرون، ولو كلمة صادقة نتقبلها لصالح البلد.

واضاف رشاد مخاطبا وزير قطاع الاعمال: "أى قرار مبنى على مصلحة ودراسة علمية اتخذ القرار ولو عادتك الناس كلها، ولو شايف القرار هيضر ولو واحد فى المية يبقى لازم اعادة النظر.

جاء ذلك خلال تعقيب النواب على بيان وزير قطاع الاعمال الذى القاه اليوم بالجلسة العامة للبرلمان حول قرار تصفية شركة الحديد والصلب.

وتابع رشاد: "انت مسئول واحنا مسئولين عن الناس اللى بنمثلها" ، وسيتم احالة البيان إلى اللجنة المختصة ، وسيتم الرد على كل التساؤلات فى حضور الوزير ، مطالبا بإغلاق باب المناقشة طبقا للطلب الذى تقدم به موقع من 30 نائبا ،وبالفعل تم إغلاق باب المناقشة عقب كلمة زعيم الأغلبية على النواب.
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