زعيم الأغلبية البرلمانية لوزير قطاع الأعمال: اتخذ أي قرار مبني على المصلحة

قال النائب أشرف رشاد ، زعيم الأغلبية البرلمانية إنه لو أى كلمة خرجت من النواب وهم يتحدثون وخانهم التعبير فإنهم يعتذرون، ولو كلمة صادقة نتقبلها لصالح البلد.





واضاف رشاد مخاطبا وزير قطاع الاعمال: "أى قرار مبنى على مصلحة ودراسة علمية اتخذ القرار ولو عادتك الناس كلها، ولو شايف القرار هيضر ولو واحد فى المية يبقى لازم اعادة النظر.





جاء ذلك خلال تعقيب النواب على بيان وزير قطاع الاعمال الذى القاه اليوم بالجلسة العامة للبرلمان حول قرار تصفية شركة الحديد والصلب .



