أطلب تدخل الأعلى للإعلام| تامر أمين يحذر المواطنين من جريمة نصب في البرامج

حذر الإعلامي تامر أمين، المواطنين، من مشاهدة البرامج التى تستضيف ما يسمون علماء الأبراج.





وأوضح أنه يطالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام و البرامج بعدم الضحك على المواطنين واستضافة من يسمون علماء الأبراج، موضحًا "ما يتم جريمة نصب واحتيال على المواطنين، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله".



وأكد تامر أنه كان مع أحد الأصدقاء أمس، وقبل الحديث عن أى شيء، استقبل منه سؤالا غريبا، قائلا : "أنت برج إيه.. بصراحة مش عارف طب نقعد شويه" وانفعل تامر "مش عارف الناس دي بتفكر ازاي".





وأضاف تامر أمين خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أنه بعد أن قلت له عن البرج ظل لوقت طويل يتحدث عن المشكلات التى ستحدث فى هذا الشهر.





ولفت إلى أنه لن يقول على الهواء أنه برج إيه، معلقًا : "البرج بتاعى يكسف عشان كده مش هقوله على الهواء".





وأشار إلى أنه يؤمن بعلم الفلك ولكن ما يحدث من قبل بعض الأشخاص نصب على المواطنين.