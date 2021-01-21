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رئيس هيئة قناة السويس: استقبلنا 4085 سفينة مرت بالقناة خلال عام 2020.. فيديو

الخميس 21/يناير/2021 - 09:31 م
الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس
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محمود محسن
أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن إدارة التخطيط والبحوث المتواجدة بالهيئة على أعلى مستوى، مؤكدا انه كان لها دور كبير خلال أزمة كورونا بأفكارها لاتصالاها بكافة الموانئ والتوكيلات الملاحية.

وأضاف ربيع خلال لقاء لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن تلك الهيئة تعلم جميع تحركات السفن. مشيرا إلى أنه يتم وضع أفضل الخطوط لمسارات السفن. 

وتابع رئيس هيئة قناة السويس أن القناة استقبلت 4085 سفينة مرت بها خلال عام 2020 ، مؤكدا أننا اتخذنا عددا من الإجراءات الهامة ودرسنا الوضع مع ادارة التخطيط والبحوث وناقشنا جميع الأمور بمنتهى الاريحية ووجدنا أنه لا بد من عمل حوافز تنافسية للسفن وتخفيضات في رسوم عبور القناة.

وأشار ربيع إلى أن السفن وجدت أريحية في عبور القناة، قائلا: "وصلنا الى تخفيض 50% وأكثر على السفن خاصة القادمة من الساحل الشرقي الامريكي وحاولنا جذبها ووصلت التخفيضات 75%. 
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