عملت بكامل طاقتها رغم كورونا| قناة السويس تعلن عن خطتها بحلول 2023





وأضاف ربيع خلال لقاء له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أنه في بعض الأحيان خلال الفترة الماضية خلال الجائحة كان هناك عبور لأكثر من 60 سفينة في اليوم، مشيرا إلى انه خلال أغسطس 2019 كان هناك عبور لـ 81 سفينة.





وتابع رئيس هيئة قناة السويس: نطمح خلال عام 2023 إلى عبور ضعف العدد الذي كان يعبر قبل إنشاء قناة السويس الجديدة ونطمح للوصول إلى 85 إلى 90 سفينة في اليوم.





وقال رئيس هيئة قناة السويس انني أطمع أن يعبر 5 مليارات طن حمولة سنويا من قناة السويس.





وأشار ربيع إلى ان الحمولات التي تعبر بقناة السويس الآن تصل إلى 3 ملايين طن، قائلا: أطمح في أن يعبر 5 ملايين طن بحلول عام 2023.

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن قناه السويس فتحت قنوات اتصال مع النقل البحري العالمي وإعطائهم ميزة في التعامل، والتأكيد أن القناه تعمل بكامل طاقتها على الرغم من أزمة كورونا.