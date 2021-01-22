جردها من ملابسها في الشارع.. أم طفلة الدقهلية تتحدث لصدى البلد.. فيديو

قالت امال البسيونى والدة طفلة التعرية التي هزت السوشيال ميديا ان زوجها كان يرفض تسجيل الطفلة ومذبذب ودائم التعامل بقسوة معها وأنه شكك فيها انتقاما منها ثم عاد واعترف بابنته أمام النيابة .





واستمعت نيابه طلخا بمحافظه الدقهليه الى اقوال الزوجه المتهم زوجها بتعرية ابنتها حيث قالت الزوجه ان الزوج اعتاد التعدي عليها بالضرب والسب وقام بالتعدى على والدها و على عدد من اقاربها وجيرانها و انه دائم التهديد بتشويه سمعتها والاساءه اليها اذا لم تستم لما يقوله وتتفذ ما يطلبه وان الحياه بينهم كانت مستحيله ولكنها كانت تتحمل من اجل رضيعتها حتى لا تبتعد عن حضن ابيها وامها واستمعت النيابه ايضا الى اقواله الزوج المتهم والذي قال ان زوجته لها فيديوهات مخله بالاداب وانه يشك في نسب ابنته بسبب هذه الفيديوهات موجها الاتهام الى زوجته وانها هي التي دفعته الى كل ما حدث بسبب الخلافات المستقبل بينهم وتبادل الاثنين الاتهامات.





فيما وجهت النيابة تهمة الشروع فى القتل الى الزوج لما قام به تجاه الرضيعه.





وقالت جده الطفله الرضيعه السيده والتى تبلغ شهور وقام قام والدها بتعريتها والتعدي عليها انتقاما من والدتها ان زوج ابنتها سيئه السمعه وعلم وذلك بعد زواج ابنتهم وحاولت ابنتها ان تنفصل عنه ولكنها عندما انجبت كانت تريد ان تعيش من اجل ابنتها الرضيعه ".





واضافت فى تصريح خاص " لصدى البلد" بان زوج ابنتها قام بضرب زوجها وهو جد الرضيعه والتعدى على عمتها وعلى اقاربها عندما عاتبوه و حاولوا ان يصلحوا بينه وبين زوجته بسبب تعديه عليها بالضرب والسباب وضاقت الجده زوج ابنتها قام بالفعل بتصويرها عاريه واجبرها على الان تقول الالفاظ النابيه وقام بارسال هذه الصور ومقاطع الفيديو الى والدها وتم عمل محضر في النيابه بهذا الاتهام الجديد له باجبار الزوجه على التصوير مرغمة والنطق بالفاظ نابيه.





وأضافت:" متى طيبه القلب وربيتها على حسن الخلق قطعت الزوج ولكنه كان غير جدير بها ولكن رضيعتها كبرتها على الاستمرار على الحياه معه رغم كل جيرانه له حتى من يعملون معه وهو يعمل ميكانيكي يعرفون جيدا اسلوبه الضوء في التعامل مع الاخرين كل مانريده حق بنتي وحق رضاعتها من هذا الاب الظالم القاسي الذي ليس له قلب ولا احساس.





فيما تمكن ضباط مباحث مركز شرطة نبروه بمحافظة الدقهلية برئاسة الرائد محمد على رئيس مباحث المركز من ضبط اب قام بتعرية طفلته الرضيعة بقرية بانوب بمركز نبروه.





وتعود الواقعة عندما ورد إخطارا لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة نبروه من ا أمال بسيونى محمد 31 عاما ربة منزل تتهم زوجها بتعرية طفلتها بأحد شوارع القرية للانتقام منها بسبب خلافات أسرية متتالية ونشرت فيديو قام بتصوير الواقعه ومدى قسوة الاب .

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وتبين أنه يدعى رمضان ح ح ٤٠ عاما حال اختباءه بمنزل أحد أصدقائه بالقرية وتم إقتياده إلى مركز شرطة نبروه.

وبمواجهة المتهم اكد ان ما فعله لوجود خلافات بينه وبين زوجته دفعته إلى الانتقام منها وتم العرض غلى النيابه