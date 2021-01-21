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أخبار العالم

أوروبا تواجه خطرا كبيرا بسبب السلالات الجديدة لـ كورونا.. تفاصيل

الخميس 21/يناير/2021 - 11:12 م
سلالة كورونا
سلالة كورونا
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رويترز
أكد المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، أن 3 سلالات متحورة لفيروس كورونا "كوفيد-19"، ظهرت في بريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل تشكل خطرا كبيرا على أوروبا.

وأوضح المركز في تقرير خاص بتقييم المخاطر أصدره، اليوم الخميس، أن السلالات الجديدة، التي تشمل طفرات أو تغيرات في أجزاء من فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" يقول العلماء إنها تجعله أكثر عدوى، قد رصدت بالفعل في العديد من البلدان في أوروبا، ومن المرجح أن تستمر في الانتشار.

وحذر من أن هذه السلالات ستزيد من أعداد الإصابات بعدوى "كوفيد-19" والحجز في المستشفيات فضلا عن الوفيات جراء المرض.

وقال المركز: "نشهد حاليا اتساعا في رقعة انتشار الوباء في مناطق تأكد فيها وجود سلالات أكثر قدرة على العدوى من فيروس كورونا".

وأكد التقرير على أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "يجب عليها أن تعد أنظمة الرعاية الصحية لديها من أجل المزيد من الطلب (على خدماتها)".

وأغلقت بريطانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي حدودها بالفعل أو تدرس ذلك لمحاولة الحد من انتشار سلالات الفيروس المتحورة، لكن المفوضية الأوروبية قالت إن مثل هذه الإجراءات ستضر بالسوق الموحدة للتكتل.
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