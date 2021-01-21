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فن

آخر يناير.. محمد رمضان ينتقل بتصوير مشاهد موسى إلى مدينة الإنتاج الإعلامي

الخميس 21/يناير/2021 - 11:30 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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سعيد فراج
علم «صدى البلد» أن الفنان محمد رمضان، يستكمل تصوير مشاهد مسلسله الجديد «موسى» المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، في إحدى القرى المجاورة لدهشور. 

وينتظر أن ينتقل محمد رمضان، بتصوير مشاهد مسلسل «موسى» إلى داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، في اخر شهر يناير الجاري. 

فيما نفى مصدر مُقرّب من الفنان محمد رمضان، في تصريح خاص لـ صدى البلد، ما تردّد خلال الساعات الماضية حول تعرض الفنان للاعتداء بالسب والضرب على يد مجموعة من الشباب في الشارع، خلال توجهه لتصوير مشاهد مسلسل «موسى» المُنتظر عرضه في الموسم الرمضاني المُقبل. 

وأوضح المصدر، أن محمد رمضان، يستكمل التصوير في قرية بعد دهشور، ويتعامل بشكل يومي مع معجبيه ومحبيه دون حدوث أي شيء، لافتًا إلى أن الفنان يتواصل مع جمهوره بشكل مباشر ودون الاستعانة بالجاردات لعدم منع أي مُحب من التواصل معه. 

يذكر أن مسلسل «موسى» لـ محمد رمضان، يشارك في بطولته كل من: سمية الخشاب، هبة مجدى، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

من جهة أخرى، حقق فيديو كليب "يلا بينا" لـ محمد رمضان، نجاحًا كبيرًا وتخطى حاجز الـ 2 مليون مشاهدة بعد طرحه عبر قناته الرسمية باليوتيوب.

تقول كلمات الأغنية: "يلا بينا نسهر يلا ؛ يلا بينا ندوخ .. يلا بينا نسيب الكوكب ؛ مع أول صاروخ .. يلا بينا يلا بينا ؛ نولعها نار .. يلا بينا يلا بينا ؛ دي مافيهاش هزار .. يلا بينا بالسفينة مِن مارينا لمارينا ويا دُنيا راقصينا مِن الكآبة هربينا".

لا لا لا لا ؛ مافيش حزن لاء .. وتعالى وتعالى ؛ هترقص هنا .. لو عدله شقلبوها - لو عتمة نوروها - لو ناشفة هنطروها ؛ هنقلبها زار .. قرب قرب قرب .. إسمع إسمع إسمع .. غمض عينيك ؛ ارفع إيديك ؛ دِب برجليك ؛ هِد المكان".
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