كيفية شحن تكييف السيارة بغاز الفريون

تعد طريقة شحن التكييف من الامور المهمة التي يحرص عليها دائما أصحاب السيارات الحديثة، وخاصة مع التطوير الكبير، واستبدال غاز الأمونيا بغاز الفريون حفاظا على صحة الإنسان من السموم التي تخرج من هذا الغاز.



وظيفة غاز الفريون

يعمل غاز الفريون على التبريد سواء كان ذلك في السيارات أو التكييف، ومن الطبيعي ان يخبرك صاحب ورشة الصيانة عن وجود نوعين من الفريون سواء الاصلي او التقليد مع فارق السعر بينهم وانت تختار السعر المناسب لك، لكن المشكلة تأتي في قيام بعض من اصحاب الورش بشحن الفريون المقلد في السيارة على انه الفريون الاصلي وتقوم انت بدفع ثمن الفريون الاصلي.



طريقة شحن تكييف السيارة

في البداية هناك بعض الخطوات التي يجب أن تتبعها للقيام بتعبئة فريون السيارة بصورة صحيحة، يجب مراقبة وجود أي ثقوب للهواء لذلك يجب عليك القيام بمعالجته



1- في البداية حاول إطفاء السيارة وإفراغ الهواء بواسطة الكومبريسر، وهذه العملية تستمر لمدة نصف ساعة .



2- من الضروري أن ينتظر قائد السيارة أن يصل مؤشر الضغط حتى يصل إلى 30 درجة تحت الصفر ، وهي درجة آمنه



3- بعدها قم بفصل الكومبروسر ، وافتح إسطوانة غاز الفريون



4- مع بدء تعبئة مبرد السيارة ، يجب أن تحرص على عدم تدفق غاز الفريون



5- يتم قلب الإسطوانة إلى أسفل مع فتح مبرد السيارة على أعلى درجة وهي الدرجة التي يجب التأكد منها.



6- مع بداية تعبئة مبرد السيارة يجب الحرص على تدفق غاز الفريون



7- حاول ان تقوم بتشغيل الغاز لمدة دقيقة ثم قم بفصله، وكرر هذه العملية .



8- إقلب الإسطوانة مرة أخرى إلى الأعلى حتى يتم تحرك في الساعة إلى 30 في السيارة الصغيرة ، و40 للسيارة كبيرة الحجم.



9-بعد القيام بهذه الخطوات السابقة يكون تم الإنتهاء من تعبئة الفريون السيارة بكل سهولة .

