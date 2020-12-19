كيف تحافظ على تكييف السيارة خلال فصل الشتاء؟

كثير من قائدي السيارات لا يستخدمون مكيف السيارة طوال أشهر الشتاء، وهو ما يؤثر بشكل كبير على عمره الافتراضي كما يخلق مشكلات عديدة.



أكد مجموعة من الخبراء في مجال السيارات، أن التكييف يتكون من الضاغط أو الكمبوريسور وهي القطعة المسؤولة بشكل أساسي عن سحب غاز التبريد الفريون من المبخر ذو ضغط المنخفض، ومن ثم تبدأ في ضغط الغاز بشكل مكثف.



كما أشار الخبراء إلى أن الجزء الدوار الموجود في التكييف طوال الوقت إن توقف لأشهر يؤثر على أداءه لذلك يجب تشغيل التكييف كل أسبوع لمدة 5 دقائق.



وسنجد أن القطعة المسؤولة عن تنظيم إمرار الكمية المناسبة من سائل التبريد إلى المبخر يوجد منه نوعان صمام التمدد الحراري.



-يعتبر المبخر هي إحدى القطع الهامة في تكييفات السيارات ، خاصة ولك عن تحول سائل التبريد إلى غاز ، فإنه يحدث تبادل حراري بين المبخر ، والهواء المار عليه بواسطة المروحة.



-إذا كنت تعاني من عدم تبريد التكييف، فعليك بتغيير فلتر الهواء لأنه المسئول عن تجديد الهواء ف السيارة وأب رواسب او أتربة تسبب عدم القدرة على التبريد.



-من أكثر الأخطاء شيوعًا التي يقع فيها قائدي السيارة هى الاصطفاف في الشمس وتشغيل التكييف، انعكاس أشعة الشمس على الزجاج يُسبب مرورها داخل السيارة وتسخينها.



-يلعب الردياتير دورًا هامًا في عملية التبريد لأن غاز الفريون يمر بداخله لتبريد السيارة، لذلك ينصح بتنظيف باستمرار للحفاظ عليه من الأتربة والرواسب.



