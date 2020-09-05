تعرف على مكونات تكييف السيارة وكيف يعمل؟

يعتبر تكيييف السيارة من الاهم الاجزاء الموجودة فيها خصوصا في هذة الايام الحارة التي نشهدها فهو يعتبر الملاذ الوحيد الذي يلجاء له قائد السيارة لتخفيف حرارة الجو داخل السيارة





وفي هذا السياق نعرض عليكم في هذا الموضوع مكونات تكييف السيارة وكيف يعمل .





بدأت صناعة التكييف عام 1914 وكان حينها مخصص للاستخدام المنزلي فقط ولكن في بداية عام 1939 قامت شركة Packard بتصنيع تكييف يمكن ان يعمل في السيارة .





الاجزاء التي يتكون منها التكييف :





1– ضاغط غاز التبريد





2– مكثف





3– صمامات





4– مبخر





5– غاز الفريون (سائل التبريد)





6– خزان السائل





يعمل تكييف السيارة علي النحو التالي :





1– الضاغط يتكون من مجموعة مكابس، تضغط الفريون و يحول الغاز إلى سائل، ثم ينتقل إلى المكثف على هيئة رذاذ .





2– المكثف و يقع أمام الريداتير و يمر من خلاله السائل بدرجة حرارة عالية و يمر الهواء الخارجي فوق المكثف، ليقوم بتخفيض حرارة السائل بفضل الهواء الخارجي و يصل إلى صمام التمدد.





3– صمام التمدد يعمل على رفع الضغط من سائل الفريون، يبخرة و يخفض درجة حرارتة، و ينتقل الغاز إلى المبخر.





4– المبخر الذي يحتوي على أنابيب يمر خلالها غاز التبريد الذي تنحفض حرارتة عند ملامسة الغرفة، ثم تقوم المراوح بدفع الهواء البارد إلى داخل السيارة .



