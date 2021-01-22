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أنا مستعد للتنحي .. وزير قطاع الأعمال: نقوم بدراسة تصفية شركة أخرى بقطاع الحديد

الجمعة 22/يناير/2021 - 12:20 ص
هشام توفيق، وزير
هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال
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إسراء صبري
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن قرار تصفية شركة الحديد والصلب لن تؤثر على صناعة الحديد والصلب، معلقا: ولا هيأثر ولا هيضيف حاجة بيقدم صفر.. وأي مصنع صغير يقدر يغطي شركة الحديد من حيث إنتاجها.

وتابع "توفيق" خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، "أنا مستعد في أي لحظة أن اتنحى عن منصبي، معقبا: لو اتقالي إن نظام العمل الخاص بي غير صحيح أنا مستعد للتنحي"، مشددا على أنه يقوم بتطوير مجال قطاع الأعمال بالرغم من التحديات التي يواجهها.

وأضاف، "عندما أصل إلى مرحلة أني أقول لا يوجد أمل في تطوير الشركة دي يبقى لازم نصفيها"، منوها إلى أن هناك نيه لتصفية شركة أخرى ولكن في قطاع الحديد، ولكن الآن بيتم دراسة الأمر.

وأكد أنه في حال وجود أي اقتراحات أخرى تخص الشركة يمكن طرحها خلال الفترة القادمة، مشددا على أن الوزارة أتخذت قرارها النهائي في الأمر.

وأوضح أنه مستعد لسماع أي رأي يساهم في تغيير رأينا بشأن الحديد والصلب، معقبا: "أنا معنديش مانع بس أحب اقول أني مسبتش حد متكلمتش معاه فيما يخص الشركة".

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