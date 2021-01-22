ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بتقعد 6 ساعات مبتطلبش مرايا.. الفيشاوي يكشف كواليس التصوير مع هيفاء وهبي

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:28 ص
صدى البلد
Advertisements
إسراء صبري
قال الفنان أحمد الفيشاوي إنه عند المقارنة بين كيم كارداشيان بالفنان هيفاء وهبي سينحاز للفنانة هيفاء وهبي..لتعلق ميرهان قائلة: دي حققية هيفاء أجمل وأحلى من كيم".

وتابع "الفيشاوي" خلال حواره ببرنامج "ليلة الخميس" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "أعرف هيفاء وهبي من زمان وبحبها جدا من زمان، معقبا: لما اشتغلت معها لاقيت حاجة غريبة غير متوقعة، وهي أنها بتقعد 6 ساعات بتشتغل ومبتطلبش مراية حتى وقت المكياج".

واسترسل: "هيفاء وهبي بتحب شغلها أوي ومبتحسش أنها تعبانة وبتبقى عايزة تخلص الشغل".

برنامج "ليلة الخميس" يجمع نُخبه من النجوم في حوارات ومُناقشات جريئة وغير تقليدية تكشف الكثير من القصص والكواليس في أجواء من الترفيه الراقي في سهرات اسبوعية شيقة.
 
يُعرض برنامج "ليلة الخميس" على "MBC مصر" كل خميس الساعة 11:00 مساءً، وتُعرض هذه الحلقة الخميس 21 يناير
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ليلة خميس.. تفاصيل أحدث برنامج على شاشة MBC مصر

هاني شاكر وأحمد سعد في ظهور خاص ليلة رأس السنة.. تفاصيل

حمدي الميرغني وسليمان عيد وأحمد شيبه ضيوف "ليلة الخميس"

رانيا يوسف ومحمد ثروت وحسن شاكوش في ليلة الخميس

أحمد الفيشاوي ومريهان حسين ضيفا برنامج "ليلة الخميس"

أحمد الفيشاوي ضيف برنامج ليلة الخميس

ترشيحاتنا

بالمستندات كما انفرد صدى البلد.. لاعبو يد الزمالك يتقدمون بشكوى رسمية لـ الاتحاد

السعودية تعلق عمل موظفي هيئة التفاوض السورية.. تفاصيل

وزيرة الصحة: أخبار سارة بشأن لقاح كورونا الأسبوع المقبل.. فيديو

مات الأول وأصيب الثاني.. مبيض محارة يشعل النار بشقيقيه في كفر الشيخ

ياسمين صبري تحتفل بـ عيد ميلادها.. شاهد

نانسي عجرم توجه رسالة غامضة لـ متابعيها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كم من الوقت تستغرق أعراض فيروس كورونا؟

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 22 - 1 - 2021 مهنيا وصحيا وعاطفيا

دول أمريكا الجنوبية تستخدمه.. دواء للطفيليات يعالج عدوى كورونا