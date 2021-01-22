بتقعد 6 ساعات مبتطلبش مرايا.. الفيشاوي يكشف كواليس التصوير مع هيفاء وهبي

قال الفنان أحمد الفيشاوي إنه عند المقارنة بين كيم كارداشيان بالفنان هيفاء وهبي سينحاز للفنانة هيفاء وهبي..لتعلق ميرهان قائلة: دي حققية هيفاء أجمل وأحلى من كيم".





برنامج "ليلة الخميس" يجمع نُخبه من النجوم في حوارات ومُناقشات جريئة وغير تقليدية تكشف الكثير من القصص والكواليس في أجواء من الترفيه الراقي في سهرات اسبوعية شيقة.

يُعرض برنامج "ليلة الخميس" على "MBC مصر" كل خميس الساعة 11:00 مساءً، وتُعرض هذه الحلقة الخميس 21 يناير

وتابع "الفيشاوي" خلال حواره ببرنامج "ليلة الخميس" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "أعرف هيفاء وهبي من زمان وبحبها جدا من زمان، معقبا: لما اشتغلت معها لاقيت حاجة غريبة غير متوقعة، وهي أنها بتقعد 6 ساعات بتشتغل ومبتطلبش مراية حتى وقت المكياج".واسترسل: "هيفاء وهبي بتحب شغلها أوي ومبتحسش أنها تعبانة وبتبقى عايزة تخلص الشغل".