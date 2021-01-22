أحمد الفيشاوي: أنا بحب مراتي ومحبتش حد قدها

كشف الفنان أحمد الفيشاوي، عما تعنيه له ليلة الخميس، متابعا: "دا سؤال محرج ولكن ليلة الخميس بتفرق مع السن يعني في المدرسة بتبقى ليلة مميزة علشان بكره مفيش دراسة، وفي سن المراهقة اختلف الأمر لأن الواحد بيبقى عايز يعيش حياته ويجرب حاجات مختلفة".





وعن أغنيته الجديدة "أحمد فاروق الفيشاوي"، أوضح أن اسمها ليس له علاقة بالغرور ولكنها طريقة يستخدمها مغاني الراب لتعريف الجمهور بنفسه.





وأضاف خلال حواره ببرنامج "ليلة الخميس" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "الجواز مش بيرتبط معايا بميعاد أو يوم، ولكن أنا بحب مراتي دلوقتي وما حبتش حد قدها، معقبا: الاستقرار حلو جدا لشخصية هوائية زي".



