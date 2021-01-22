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رياضة

رفضه الأهلي من قبل.. نادر شوقي يفجر مفاجأة بشأن صفقة انضمام بواليا للفريق

الجمعة 22/يناير/2021 - 06:18 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
فجر نادر شوقي، وكيل اللاعبين و مالك شركة إليفين للتسويق الرياضي، مفاجأة كبيرة بشأن صفقة انضمام الزمابي صاحب الأصول الكونغولية والتر بواليا إلى صفوف النادي الأهلي
 
وأكد نادر شوقي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " لم أتدخل في صفقة انتقال والتر بواليا إلي الأهلي وسبق وعرضته على المارد الأحمر قبل لعبه للجونة ولكنهم رفضوا".

وتابع: "والتر بواليا فضل عرض الأهلي على العديد من العروض الخليجية".

وأتم: " الأهلي والجونة حققا الاستفادة المطلوبة من سياسة الاعارات بين الفريقان".
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