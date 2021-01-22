أخبار التكنولوجيا.. أغلى هاتف سامسونج في العالم بـ 1.2 مليون جنيه.. جوجل تتوعد هواوي من جديد

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
لطالما يسعي الأثرياء و المشاهير حول العالم لإقتناء أغلى و أثمن الأشياء بإختلاف أنواعها، و من هنا تظهر المزادات على أرقام السيارت المميزة، أو الساعت النادرة، أو المنازل الأسطورية، و حتى الهواتف الذكية التى اصبحت تصنع خصيصًا لهذه الفئة من المستخجمين و لكن بسعر خرافي.
يبدو أن مسلسل المنافسة و الصراع بين هواوى الصينية و جوجل الأمريكية يقترب من الفصل الأخير، حيث تنوي الأخيرة القيام بخطوة جديدة من شأنها القضاء على الكثير من الهواتف الذكية حول العالم.
كشفت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد عن تصميم هاتف سوني Sony القادم والذي سينطلق تحت اسم Xperia 10 III، والذي يأتي خليفة لسابقه Xperia 10 II الذي أطلقته الشركة العام الماضي.
تفكر شركة إل جي في الخروج من سوق الهواتف الذكية في عام 2021، بعد الخسارة التي تعاني منها الشركة على مدى السنوات الخمس الأخيرة في قطاع الهواتف الذكية وقدرت خسارتها بحوالي 4,5 مليار دولار أمريكي، وتكافح الشركة الكورية الجنوبية للتنافس بقوة من الشركات المنافسة.
يعد تطبيق واتساب WhatsApp، أحد تطبيقات المراسلة الأكثر شعبية والمفضلة لدى الملايين لاسيما بالهند، وقد أصبح الاتصالات الصوتية شائعة في الآونة الأخيرة، ويتفاعل معها عدد كبير من الأشخاص على تطبيق التراسل نظرا لعمليات الإغلاق التي تفرضها بعض الدول لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
توجد الكثير من الأحداث التي تحدث على منصة فيسبوك Facebook، والتي قد لا تتمكن من قرائتها كلها في نفس الوقت، أو قد تحتوي أحد المنشورات على معلومة مهمة أو رابط أو عنوانا لأحد الأماكن التي تخطط لزيارتها، فترغب في حفظها أو أخذ لقطة شاشة للاحتفاظ بالمنشورات، ولكنه يعد أمرا صعبا.
توجد الكثير من الأحداث التي تحدث على منصة فيسبوك Facebook، والتي قد لا تتمكن من قرائتها كلها في نفس الوقت، أو قد تحتوي أحد المنشورات على معلومة مهمة أو رابط أو عنوانا لأحد الأماكن التي تخطط لزيارتها، فترغب في حفظها أو أخذ لقطة شاشة للاحتفاظ بالمنشورات، ولكنه يعد أمرا صعبا.
أشارت أحدث التسريبات إلى أن شركة شاومي تستعد لإطلاق هاتفي Redmi Note 10 و Redmi Note 10 Pro في الهند، حيث من المتوقع أن تقدم الشركة الصينية إصدارتها الجديدة للجماهير في دولة جنوب آسيا في شهر فبراير المقبل.
أثار تحديث سياسة الخصوصية الأخير لتطبيق واتساب WhatsApp، جدلا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، حيث يعتزم تطبيق المراسلة الأشهر إجباريا مشاركة بيانات مستخدميه مع موقع "فيسبوك"، وانتشرت الكثير من المعلومات بشأن الشروط الجديدة والتي تسببت في إثارة المخاوف لدى الملايين من مستخدمي خدمة التراسل لاسيما بعد تهديد المستخدمين بحذف حساباتهم من الخدمة أن لم يتم الموافقة على الشروط قبل 8 فبراير 2021، مما دفعهم للبحث عن تطبيقات أخرى أكثر حفاظا على الخصوصية.