أخبار التكنولوجيا.. أغلى هاتف سامسونج في العالم بـ 1.2 مليون جنيه.. جوجل تتوعد هواوي من جديد

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لطالما يسعي الأثرياء و المشاهير حول العالم لإقتناء أغلى و أثمن الأشياء بإختلاف أنواعها، و من هنا تظهر المزادات على أرقام السيارت المميزة، أو الساعت النادرة، أو المنازل الأسطورية، و حتى الهواتف الذكية التى اصبحت تصنع خصيصًا لهذه الفئة من المستخجمين و لكن بسعر خرافي.