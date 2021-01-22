وفقا لآخر تحديث.. سعر الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم الجمعة 22-1-2021

ننشر أسعار صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 22 يناير 2021 وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر .
ويقدم بنك بلوم أعلى سعر شراء للدرهم الاماراتى مسجلا 4.27 جنيه وفقا لاخر تحديث لسعره بالبنوك المصرية .
وسجل الدرهم الاماراتى فى المصرف العربى الدولى 4.27 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.
وسجل الدرهم الاماراتى فى بنك بلوم 4.27 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدرهم الاماراتى فى البنك المركزى ليسجل 4.26جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدرهم الاماراتى فى البنك المصرى الخليجى 4.26جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع .
وسجل سعر الدرهم الاماراتى فى بنك الاهلى الكويتى بيريوس ليسجل 4.23 جنيه للشراء و 4.30جنيه للبيع.
و استقر سعر الدرهم الاماراتى فى بنك مصر ايران للتنمية ليسجل 4.18 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع .
واستقر سعر صرف الدرهم الاماراتى فى بنك كريدى اجريكول عند 4.20 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.
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وسجل سعر الدرهم الاماراتى فى بنك مصر 4.24 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.
وسجل الدرهم الاماراتى البنك الاهلى 4.24جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.
وسجل الدرهم الاماراتى فى بنك الاسكندرية 4.24 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.
وسجل الدرهم الاماراتى فى المصرف المتحد 4.18 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.
وسجل الدرهم الاماراتى فى المصرف العربى الدولى 4.27 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.
وسجل الدرهم الاماراتى فى بنك بلوم 4.27 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدرهم الاماراتى فى البنك المركزى ليسجل 4.26جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدرهم الاماراتى فى البنك المصرى الخليجى 4.26جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع .
وسجل سعر الدرهم الاماراتى فى بنك الاهلى الكويتى بيريوس ليسجل 4.23 جنيه للشراء و 4.30جنيه للبيع.
و استقر سعر الدرهم الاماراتى فى بنك مصر ايران للتنمية ليسجل 4.18 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع .
واستقر سعر صرف الدرهم الاماراتى فى بنك كريدى اجريكول عند 4.20 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.
اقرأ أيضا ..الدينار الكويتي يرتفع 17 قرشا في أسبوع.. أسعار العملات العربية اليوم الجمعة 22-1-2021
وسجل سعر الدرهم الاماراتى فى بنك مصر 4.24 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.
وسجل الدرهم الاماراتى البنك الاهلى 4.24جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.
وسجل الدرهم الاماراتى فى بنك الاسكندرية 4.24 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.
وسجل الدرهم الاماراتى فى المصرف المتحد 4.18 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.