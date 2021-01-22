اتحاد الكرة يعلن أسماء حكام مباريات اليوم الجمعة في الدوري الممتاز

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد عن اطقم حكام مباريات اليوم الجمعة فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.





جاءت قائمة الاطقم التحكيمية على النحو التالي:





الحكم الدولى أحمد الغندور لإدارة مباراة سموحة وبيراميدز فى الأسبوع التاسع من عمر الدورى المحلى على أن يعاونه الثنائى المساعدين احمد بكر وأحمد لطفى وحكما رابعا احمد مقبل وحكما للفيديو وائل فرحان ومساعده ابراهيم محجوب.





بينما قررت اللجنة تعيين الحكم الدولى محمد الحنفى لمباراة طلائع الجيش والإنتاج الحربى ويساعده الثنائى محمد عزازى وهانى خيرى وحكما رابعا سالم متعب وحكما للفيديو سيد شعبان ومساعده سعيد حمزة.



