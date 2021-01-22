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أخبار العالم

المرصد السوري: القصف الإسرائيلي استهدف مواقع لميليشيات إيران في حماة

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:34 ص
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن القصف الجوي الذي شنته طائرات الاحتلال فجر اليوم على الأراضي السورية استهدف 5 مواقع على الأقل يتواجد بها عناصر من الميليشيات الموالية لإيران وحزب الله اللبناني ضمن قطعات النظام العسكرية بمحيط مدينة حماة وقربها في المنطقة الوسطى من سوريا.

وأفاد المرصد بأن قصف تلك القطاعات العسكرية أدى إلى تدميرها بشكل كامل، فيما تسببت بقايا الصواريخ التي أطلقتها كتائب الدفاع الجوي التابعة للجيش السوري في محاولة منها للتصدي للصواريخ الإسرائيلية بمقتل عائلة مكونة من امرأة وزوجها وطفلتهما ورجل مسن، بالإضافة إلى إصابة طفل رضيع بجراح خطيرة، وذلك بعد سقوط بقايا إحداها على حي كازو الواقع في القسم الشمالي الغربي لمدينة حماة.

وكان المرصد السوري قد أشار في 13 يناير الجاري، إلى أن حصيلة الخسائر البشرية على خلفية القصف الإسرائيلي على محافظة دير الزور بعد منتصف الليل تواصل ارتفاعها نتيجة مفارقة جرحى للحياة والتحقق من وقوع قتلى آخرين، حيث رصد المرصد السوري ارتفاع تعداد القتلى إلى ما لا يقل عن 57 شخص، قتلوا جميعًا في الضربات الجوية الإسرائيلية على مواقع وتمركزات ومستودعات أسلحة وذخائر وصواريخ لكل من قوات الجيش السوري وحزب الله اللبناني والقوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها وعلى رأسها لواء "فاطميون، في المنطقة الممتدة من مدينة الزور إلى الحدود السورية – العراقية في بادية البوكمال.

وتعد الحصيلة هذه أكبر حصيلة خسائر بشرية على الإطلاق بالقصف الإسرائيلي على الأراضي السورية منذ بدء الاستهدافات، كما يذكر أن هذا الاستهداف الإسرائيلي هو الأكثر كثافة من نوعه.
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