أحمد فؤاد سليم يدخل في صراع مع جمال سليمان من أجل "الطاووس"

يكثف الفنان أحمد فؤاد سليم تصوير دوره فى مسلسل "الطاووس" للانتهاء من العمل وفقا للجدول الزمني للشركة المنتجة .





ومن المقرر عرض العمل فى سباق دراما رمضان المقبلة ، حيث يدخل أحمد فؤاد سليم صراع المواجهة مع الفنان جمال سليمان.





وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي يخيم عليه الغموض والتشويق، حول شخصية محام مخضرم يحقق في أحد القضايا التي تقلب أحداث المسلسل رأسا على عقب.





"الطاووس " بطولة جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأشرف مصيلحي، وفرح الزاهد، إخراج رؤوف عبد العزيز، وسيناريو وحوار كريم الدليل وأشرف على الكتابة المؤلف محمد ناير.



