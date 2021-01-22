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رياضة

الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يسعى للانفراد بالصدارة أمام مونبلييه

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:12 ص
فريق باريس سان جيرمان
فريق باريس سان جيرمان
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محمد السعيد
يستضيف فريق باريس سان جيرمان نظيره مونبلييه اليوم، الجمعة، في تمام العاشرة مساء، على ملعب بارك دي برانس، ضمن منافسات الجولة الـ 21، من مسابقة الدوري الفرنسي.

ويسعى فريق باريس سان جيرمان بقيادة نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للانفراد بصدارة جدول ترتيب الفرنسي مؤقتا.

ومن المقرر أن يغيب بوتشيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان عن مباراة اليوم، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

في المقابل يطمح مونبلييه في خطف الثلاث نقاط من العملاق الباريسي للقفز إلى المركز الثامن، أو تحقيق التعادل على أقل تقدير للبقاء في منطقة وسط الجدول.

يذكر أن مباراة الدور الأول، انتهت بفوز باريس سان جيرمان على مونبلييه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 42 نقطة، بفارق الأهداف عن ليل صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد مونبلييه في المركز الـ 11 بـ 28 نقطة.

وتقام مباريات الدوري الفرنسي بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.
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