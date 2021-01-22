سماع دوي انفجارات فى سوريا ومقتل أربعة بينهم طفلان.. تفاصيل

نشرت وسائل الإعلام السورية اليوم الجمعة ان أهالي محافظة إربد وسكان ألويتها، سمعوا دوي انفجارات عنيفة، قالت مصادر إنها قادمة من الأراضي السورية فيما قتل 4 مدنيين بينهم طفلان.





وهزت الانفجارات الألوية والقرى في إربد، خصوصا القريبة من الأراضي السورية، بحسب ما قال سكان لرؤيا.





وقالت وسائل إعلام سورية وروسية، إن طيران الاحتلال شن غارات على مناطق في محافظة حماة وريف دمشق.





وذكرت وسائل الإعلام السورية، أن الدفاعات الجوية تصدت صباحا لغارات من الاحتلال في محافظة حماة وسط البلاد، وذلك بعدما أوردت نبأ عن سماع دوي انفجارات هناك.





في حين أفادت وكالة سبوتنيك الروسية، أن الغارات استهدفت أيضا مواقع في ريف دمشق وطرطوس على الساحل السوري.





وقتل أربعة مدنيين، بينهم طفلان، جراء قصف للاحتلال استهدف فجر الجمعة محافظة حماة في وسط سوريا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).





ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري سوري أن الدفاعات الجوية السورية تصدّت فجرًا لصواريخ للاحتلال"وأسقطت معظمها".





وقال المصدر لاحقًا "أسفر العدوان الجوي (...) عن استشهاد عائلة من أب وأم وطفلين".





كما أصيب أربعة آخرين بجروح وتدمرت ثلاثة منازل في الطرف الغربي لمدينة حماة.