ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سماع دوي انفجارات فى سوريا ومقتل أربعة بينهم طفلان.. تفاصيل

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:24 ص
سماع دوي انفجارات
سماع دوي انفجارات فى سوريا ومقتل أربعة بينهم طفلان
Advertisements
سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام السورية اليوم الجمعة ان أهالي محافظة إربد وسكان ألويتها، سمعوا دوي انفجارات عنيفة، قالت مصادر إنها قادمة من الأراضي السورية فيما قتل 4 مدنيين بينهم طفلان.

وهزت الانفجارات الألوية والقرى في إربد، خصوصا القريبة من الأراضي السورية، بحسب ما قال سكان لرؤيا.

وقالت وسائل إعلام سورية وروسية، إن طيران الاحتلال شن غارات على مناطق في محافظة حماة وريف دمشق.

وذكرت وسائل الإعلام السورية، أن الدفاعات الجوية تصدت صباحا لغارات من الاحتلال في محافظة حماة وسط البلاد، وذلك بعدما أوردت نبأ عن سماع دوي انفجارات هناك.

في حين أفادت وكالة سبوتنيك الروسية، أن الغارات استهدفت أيضا مواقع في ريف دمشق وطرطوس على الساحل السوري.

وقتل أربعة مدنيين، بينهم طفلان، جراء قصف للاحتلال استهدف فجر الجمعة محافظة حماة في وسط سوريا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري سوري أن الدفاعات الجوية السورية تصدّت فجرًا لصواريخ للاحتلال"وأسقطت معظمها".

وقال المصدر لاحقًا "أسفر العدوان الجوي (...) عن استشهاد عائلة من أب وأم وطفلين".

كما أصيب أربعة آخرين بجروح وتدمرت ثلاثة منازل في الطرف الغربي لمدينة حماة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

اللقطات الأولى للقصف الإسرائيلي على سوريا .. فيديو

سوريا تعلن تصدي دفاعاتها الجوية لـ"عدوان إسرائيلي"

انفجار يستهدف دورية عسكرية إسرائيلية على الحدود اللبنانية

الدفاع الجوي السوري يتصدى لهجوم إسرائيلي في ريف دمشق

سوريا: مقتل شخص وإصابة 3 جنود خلال قصف إسرائيلي على ريف دمشق

القصف الثالث خلال 2021.. تفاصيل الهجوم الإسرائيلي الجديد على مواقع عسكرية في سوريا

ترشيحاتنا

لسنا في خصومة مع الحكومة.. 10 رسائل مهمة لرئيس النواب في 5 جلسات..إنفوجراف

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 22-1-2021 بمحافظات مصر

قنبلة فيتامين.. مشروب سحري للتخلص من السيلوليت نهائيا

الدوري الممتاز.. بيراميدز يسعى لمواصلة انتفاضته أمام سموحة

خالد بيومي يعلق على خسارة ليفربول أمام بيرنلي

طفح يشبه الجدري المائي.. دراسة تحذر من علامات جديدة لـ فيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غير تقليدية.. شاهد أحدث ظهور لـ هيفاء وهبي

بالأرز والفريك والبرغل.. طريقة عمل الحمام للشيف شربيني بـ 3 وصفات

تبدأ من 415 ألف جنيه.. أسعار جديدة لـ سكودا أوكتافيا A8 موديل 2021.. صور