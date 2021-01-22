العاصفة كريستوفر تدمر بريطانيا.. المياه تغرق الشوارع والمنازل.. صور

يستعد الآلاف في جميع أنحاء المملكة المتحدة، لمزيد من الفيضانات في أعقاب العاصفة كريستوف حيث حذر مكتب الأرصاد الجوية من هذا الخطر، موضحا أن درجة الحرارة في البلاد ستنخفض لتصبح -10 درجات مئوية خلال عطلة نهاية الأسبوع.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كان سكان دور الرعاية من بين الذين تم إجلاؤهم بعد الفيضانات في عدة مناطق عبر الشمال الغربي وويلز بعد أيام من الأمطار الغزيرة، ومع ذلك ، قال أحد خبراء الأرصاد في مكتب الأرصاد الجوية إنه الطقس سيصبح أكثر برودة الآن مع تحرك العاصفة بعيدًا إلى الشرق.





وأضاف عالم الأرصاد الجوية كريج سنيل: "نفقد المطر لكننا نكتسب بعض البرودة وربما بعض الطقس الشتوي أيضًا"، تم إصدار تحذير باللون الأصفر للجليد على طول جزء كبير من السواحل الغربية حتى الساعة 10 صباحًا يوم الجمعة.





ومن الأماكن المحتمل وقوع فيها إصابات بسبب الظروف الجليدية، هي المرتفعات الاسكتلندية، شمال غرب إنجلترا وويلز، بالإضافة إلى تغطية أيرلندا الشمالية، ويوجد تحذير أصفر إضافي للثلج والجليد في جميع أنحاء الأجزاء الشمالية من اسكتلندا.





وسيستمر الطقس السيء حتى عطلة نهاية الأسبوع، حيث يمكن أن تنخفض درجات الحرارة إلى دون الصفر في أجزاء من اسكتلندا أيضا، ويمكن أن تنخفض إلى 7 تحت الصفر في أجزاء من إنجلترا.