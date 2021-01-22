3 نصائح هامة للحفاظ على بطارية السيارة من التلف

ويوجد أسباب اخرى ،وهي إجهاد البطارية خلال فصل الصيف بسبب كثرة استخدام المكيف ، ولكي تحافظ على بطارية السيارة يجب أن تتبع هذه النصائح .





في فصل الشتاء تتعرض بطارية السيارة للكثير من الاعطال ، وغالبا تكون هذه الأعطال بسبب انخفاض درجة الحرارة بشكل كبير ، وبالتأكيد هذا يؤثر على مكونات البطارية من الداخل .1- ضرورة الحفاظ على نظافة الكابلات الموصلة لها ، حتى لايتكون الصدأ والاملاح حول قطبي البطارية ، وهذا يحدد كفاءة عملها ، وفي حال وجود أغطية مخصص للتحقق من مستوى السائل احرص على ان تكون موجودة.2- يجب غلق جميع التجهيزات الكهربائية الغير ضرورية في السيارة قبل البدء في تشغيل المحرك، حيث يحتاج محرك البنزين الحديث لإدارته حوالي 400 وات لمضخة الوقود وفوهات الحقن.3- ضرورة إدارة محرك السيارة بصفة يومية ، وفي حالة عدم استخدام السيارة لفترة طويلة ، يجب إعادة شحن البطارية من جديد ، لان البطاريات تفقد شحنها في انخفاض درجة الحرارة ، وهذا ما يحدث عند توقف السيارة .