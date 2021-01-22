رادار المرور يضبط ٢٦٦٩ سيارة تسير بسرعات جنونية خلال ٢٤ ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.





وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 5456 مخالفة مرورية متنوعة.





حيث استكملت الإدارة توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.





وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 5456 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2669 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و226 مخالفة السير بدون تراخيص، و10 مخالفات موقف عشوائى، و32 مخالفة شروط التراخيص.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.





يأتي ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.



