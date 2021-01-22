مصادرة 55 ألف كمامة غير صالحة في مصنع بدون ترخيص بالقاهرة

تمكن ضباط مباحث تموين بالقاهرة من ضبط 55 الف قطعة "كمامة طبية" بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية ، بحوزة مالك مصنع لإنتاج الكمامات بدون ترخيص بمحافظة القاهرة ، قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .
وبمداهمة المصنع عثر بداخله على 8 ماكينة تصنيع و 25 كيلو جرام "أستك" بدون مستندات مجهولة المصدر مستلزمات إنتاج ، وتشكل خطرًا على الصحة العامة .
جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.