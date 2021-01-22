مصادرة 55 ألف كمامة غير صالحة في مصنع بدون ترخيص بالقاهرة

تمكن ضباط مباحث تموين بالقاهرة من ضبط 55 الف قطعة "كمامة طبية" بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية ، بحوزة مالك مصنع لإنتاج الكمامات بدون ترخيص بمحافظة القاهرة ، قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .





وبمداهمة المصنع عثر بداخله على 8 ماكينة تصنيع و 25 كيلو جرام "أستك" بدون مستندات مجهولة المصدر مستلزمات إنتاج ، وتشكل خطرًا على الصحة العامة .



