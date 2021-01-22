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حوادث

ضبط 15 ألفا و955 مواطنا لعدم ارتداء الكمامة فى يوم

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:50 م
حبس متهمين
حبس متهمين
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط (15955) شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (15812) شخص ، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال  (143) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة وتحرير (591) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق وضبط (204) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1196) أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة وجارى استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية .

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