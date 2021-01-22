بمناسبة عيد الشرطة الـ 69.. احتفالية لأسر شهداء الشرطة بالإسماعيلية وبنى سويف والدقهلية.. صور

أقامت مديريات أمن ( الإسماعيلية ، بنى سويف ، الدقهلية ) إحتفاليات لتكريم عدد من أسر الشهداء المقيمين بنطاق تلك المحافظات وذلك فى ضوء الإحتفال بعيد الشرطة الــ 69، تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية التى ستظل رمزًا للفخر والنضال فى تاريخ الشرطة المصرية وشاهدًا على بطولة وتضحيات رجالها البواسل الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر مرفوعة الهامة وفى إطار التلاحم والتواصل مع كافة مؤسسات الدولة.





وتم خلال الإحتفاليات تقديم التهنئة لأسر الشهداء بتلك المناسبة الوطنية تقديرًا لما قدمه ذويهم من تضحيات فداءًا لأمن الوطن.





ومن جانبهم أعربت أسر الشهداء عن تقديرهم وإعتزازهم بهذا التكريم والذى يؤكد حرص وزارة الداخلية على تكريم أبنائها شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق الأمن والإستقرار.



