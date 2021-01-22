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أخبار البلد

السيسي يتفقد تدريب طلاب الشرطة على اقتحام الأوكار الإرهابية بالقرية التكتيكية

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:28 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فجر اليوم، القرية التكتيكية التابعة لأكاديمية الشرطة لتدريب الطلاب على اقتحام أوكار الإرهابيين والخارجين عن القانون والتي تعد الأحدث بين أقرانها في أكاديميات الشرطة على المستوى الإقليمي والدولي. 

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي شارك أبناءه من طلبة الاكاديمية وجبة الإفطار واستمع  إلى تساؤلاتهم وتبادل معهم الحديث واطمئن على أحوالهم متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم الجديدة.

كما استعرض الرئيس طابور خيالة الاكاديمية لتدريب الطلبة وصقل مهاراتهم على تلك الرياضة العريقة، وذلك في ظل اهتمام وزارة الداخلية بتعظيم قدراتها المتكاملة فى هذا المجال من إنشاء وحدات الحجر البيطري ومستشفى بيطري ونادي للتدريب على الفروسية وفق أحدث المستويات العالمية وذلك لخدمة العمل في وزارة الداخلية، والمدنيين. 

قام الرئيس عبد الفتاح السيسى فجر اليوم الجمعة بزيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة حيث اطلع على منظومة تدريب الطلبة وفق أحدث برامج وأساليب التدريب الأمني على مستوى العالم، واطلع  على ميادين التدريب المتنوعة بالأكاديمية أثناء آداء الطلبة للطابور الصباحي. 


السيسي يتفقد تدريب طلاب الشرطة على اقتحام الأوكار الإرهابية بالقرية التكتيكية
السيسي يتفقد تدريب طلاب الشرطة على اقتحام الأوكار الإرهابية بالقرية التكتيكية
السيسي يتفقد تدريب طلاب الشرطة على اقتحام الأوكار الإرهابية بالقرية التكتيكية
السيسي يتفقد تدريب طلاب الشرطة على اقتحام الأوكار الإرهابية بالقرية التكتيكية
السيسي يتفقد تدريب طلاب الشرطة على اقتحام الأوكار الإرهابية بالقرية التكتيكية
السيسي يتفقد تدريب طلاب الشرطة على اقتحام الأوكار الإرهابية بالقرية التكتيكية
السيسي يتفقد تدريب طلاب الشرطة على اقتحام الأوكار الإرهابية بالقرية التكتيكية
السيسي يتفقد تدريب طلاب الشرطة على اقتحام الأوكار الإرهابية بالقرية التكتيكية
السيسي يتفقد تدريب طلاب الشرطة على اقتحام الأوكار الإرهابية بالقرية التكتيكية
السيسي يتفقد تدريب طلاب الشرطة على اقتحام الأوكار الإرهابية بالقرية التكتيكية
السيسي يتفقد تدريب طلاب الشرطة على اقتحام الأوكار الإرهابية بالقرية التكتيكية
السيسي يتفقد تدريب طلاب الشرطة على اقتحام الأوكار الإرهابية بالقرية التكتيكية
السيسي يتفقد تدريب طلاب الشرطة على اقتحام الأوكار الإرهابية بالقرية التكتيكية
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