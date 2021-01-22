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رياضة

تعادل إيجابي مثير في الشوط الأول بين بيراميدز وسموحة في الدورى المصري

الجمعة 22/يناير/2021 - 03:26 م
بيراميدز وسموحة
بيراميدز وسموحة
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عبدالله هشام
انتهت احداث الشوط الاول بالتعادل الايجابي بين فريق بيراميدز ومنافسه سموحة، في المباراة المقامه حاليا، على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

تقدم بيراميدز عن طريق مصطفي عادل في الدقيقة 38 من عمر اللقاء وتعادل مصطفي فتحي لسموحة في الدقيقة 39 . 

وفي وقت سابق قررت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد تعيين محمد عادل بدلا من الحكم الدولى أحمد الغندور لإدارة مباراة سموحة وبيراميدز بعد إصابته بـ كورونا 

وجاء تشكيل بيراميدز 

حراسة المرمى: شريف إكرامي 

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد توفيق - أحمد فتحي 

خط الوسط: نبيل دونجا - عمر جابر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبد الله السعيد 

خط الهجوم: إيريك تراوري 

بينما جاء تشكيل سموحة كالتالي : الهانى سليمان ، رجب نبيل، محمد عبد المنعم، أطهر الطاهر، أحمد جمال، محمود حليمو، مصطفى فتحى، أحمد عبد القادر، عبد الكبير الوادى، حسام حسن.

بيراميدز ضد سموحة:

ويسعى بيراميدز بقيادة نجمه رمضان صبحي لمواصلة انتفاضته في الدوري بتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

كان بيراميدز تفوق على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية من مسابقة الدوري.

في المقابل يتسلح سموحة بعامل الأرض لاستعادة نغمة الانتصارات أمام بيراميدز، وتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري.

ولم يتذوق سموحة طعم الفوز في آخر ٤ مباريات بمسابقة الدوري الممتاز، حيث خسر أمام الزمالك ٢-٠، ومع سيراميكا كليوباترا بدون أهداف، ومع البنك الأهلي ٢-٢، ومع المقاولون العرب ١-١.

ترتيب بيراميدز وسموحة:

ويحتل بيراميدز المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد سموحة في المركز العاشر بـ 8 نقاط.
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