ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تحويل مسجد في بريطانيا لـ مركز للتطعيم ضد كورونا

الجمعة 22/يناير/2021 - 05:04 م
مسجد
مسجد
Advertisements
شيرين عادل

عرضت فضائية  روسيا اليوم  مقطع فيديو رصد تحول مسجد في بريطانيا إلى مركز للتطعيم ضد كورونا .. 

ووفقأ للتقرير فإن مركز العباس الإسلامي في برمنجهام تحول إلى مركز تطعيم مؤقت أمس الخميس، ليكون بذلك واحدا من 65 موقعا في جميع أنحاء بريطانيا حيث يمكن للأشخاص تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا ، وتم تغطية السجاد بأرضيات الفينيل لحمايته وتوفير بيئة آمنة.

وتحول كثير من المراكز المجتمعية في جميع أنحاء المملكة المتحدة إلى مراكز التطعيم، مثل كاتدرائية سالزبوري، على خلفية محاولات السلطات تطعيم السكان الأكثر ضعفًا في أسرع وقت ممكن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مسؤولة روسية: نسعى لافتتاح 170 مركزا للتطعيم ضد كورونا بموسكو

بدء عمليات التلقيح ضد فيروس "كورونا" في بريطانيا

تزامنا مع حملة تطعيم واسعة.. روسيا تسجل قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا اليومية

بشأن حصوله على لقاح كورونا.. الرئيس التنفيذي لشركة فايزر يعترف بأمر خطير

روسيا تعلن بدء حملات التطعيم ضد كورونا في جميع أنحاء البلاد

بمشاركة 8 دول.. إعلان أكبر حملة تطعيم في أوروبا للوقاية من كورونا

ترشيحاتنا

تمهيدا لعودة الطيران.. صحيفة روسية: كورونا لم تؤثر على السياحة فى مصر

طلائع الجيش يصعق الإنتاج الحربي بـ ثلاثية في الدوري

بعد نقلها للمستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ شاهيناز

ونش متعطل واتهامات بالإهمال ..التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة سقطت عليها مخلفات بناء من الطابق الـ11 ببنها

فضيحه أخرى.. هاني حتحوت يفتح النار على تصريحات أحمد مجاهد على إيقاف الشناوي

الرئيس الإنسان .. السيسي يقبل رأس أم طالب خلال زيارته أكاديمية الشرطة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرض غير معروف يسبب الشلل إذا لم تكتشفه سريعا.. إليك الأعراض

ماذا سيحدث للجسم إذا توقفت عن تناول السكر تمامًا

أعراض السكتة الدماغية.. ونوع خطير يهمله الكثيرون