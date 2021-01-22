تحويل مسجد في بريطانيا لـ مركز للتطعيم ضد كورونا





عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو رصد تحول مسجد في بريطانيا إلى مركز للتطعيم ضد كورونا ..





ووفقأ للتقرير فإن مركز العباس الإسلامي في برمنجهام تحول إلى مركز تطعيم مؤقت أمس الخميس، ليكون بذلك واحدا من 65 موقعا في جميع أنحاء بريطانيا حيث يمكن للأشخاص تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا ، وتم تغطية السجاد بأرضيات الفينيل لحمايته وتوفير بيئة آمنة.





وتحول كثير من المراكز المجتمعية في جميع أنحاء المملكة المتحدة إلى مراكز التطعيم، مثل كاتدرائية سالزبوري، على خلفية محاولات السلطات تطعيم السكان الأكثر ضعفًا في أسرع وقت ممكن.