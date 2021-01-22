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محافظات

محافظ المنيا يوجه بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

الجمعة 22/يناير/2021 - 05:24 م
محافظ المنيا يوجه
محافظ المنيا يوجه بتطبيق الإجراءات الاحترازية
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ايمن رياض
أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار جميع الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية بنطاق مراكز المحافظة، بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن تنظيم الحملات على المطاعم والمقاهي والكافتيريات ومدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات ضمن خطة الدولة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

قال المحافظ، إن هناك تكليفات مشددة من مجلس الوزراء وتعليمات من وزير التنمية المحلية، لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والعمل على القضاء على أى تجمعات من المواطنين، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن هناك عقوبات صارمة لمن يخالف تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

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من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملة مكبرة، بالتنسيق مع الجهات الرقابية، والأجهزة الأمنية، أسفرت عن ضبط 42 مخالفة متنوعة، منها 38 محضر مخالف بنطاق حي جنوب المدينة، و4 محاضر أخري لعدد من المطاعم لمخالفتها الاجراءات الاحترازية، وتم تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.

وفي سياق متصل قال المحافظ اللواء أسامة القاضي ان مديرية الصحة بالمحافظة تواصل تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي بجميع مراكز المحافظة، والذين ترددوا على المستشفيات ال16 المخصصة لاستقبال حالات كورونا وفضلوا العزل المنزلي ، وذلك من خلال الفرق الطبية، لمتابعة الحالة الصحية لجميع حالات المصابين والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة لمتابعة المخالطين لهم، مع مراعاة كبار السن ومرضي الأمراض المزمنة ومتابعة مستجدات الحالة الصحية لهم من خلال تنظيم زيارات منزلية بصفة مستمرة وفقا لبرتوكول وزارة الصحة.

وأشار المحافظ إلى أن هناك تكليفات من القيادة السياسية ، ووزارة الصحة والسكان، بتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لمصابين بفيروس كورونا المستجد، بالعزل المنزلي، وذلك ضمن خطة الدولة لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بتقديم المراحل العلاجية لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

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