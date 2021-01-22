سلبية مسحة كورونا للاعبي البنك الأهلي قبل مباراة إنبي

ظهرت منذ قليل نتيجة مسحة كورونا للاعبي فريق البنك الأهلي قبل مباراة إنبي الأحد المقبل في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز .





وجاء النتيجة سلبية ومن بين للاعبي فريق علي صابر لاعب الفريق الذي غاب عن الفريق لإصابته بفيروس كورونا ، واستمرت إيجابية مسحه طارق سليمان مدرب حراس المرمى وسيف عمر مخطط الاحمال ومحمد رمضان المدرب المساعد وكريم أيمن مساعد مخطط الاحمال .





ومازال رامي سراج مدرب حراس مرمي فريق الشباب بنادي البنك الأهلي هو من يتولي تدريبات الحراس حتي عودة طارق سليمان .





وكان الفريق ادي تدريبه قبل الأخير اليوم في نفس موعد مباراه إنبي في الثانية والنصف عصرًا وشهد التدريب حماسة شديدة من اللاعبين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الأحد .





وسيعود للفريق معروف يوسف الذي غاب عن مباراة الأهلي لحصوله علي الإنذار الثالث في مباراة سموحه وينتظر دخوله في قائمة الفريق لمباراة إنبي



