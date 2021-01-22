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رياضة

سلبية مسحة كورونا للاعبي البنك الأهلي قبل مباراة إنبي

الجمعة 22/يناير/2021 - 05:19 م
جانب من تدريبات البنك
جانب من تدريبات البنك الإهلي
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كتب: رباب الهوارى
ظهرت منذ قليل نتيجة مسحة كورونا للاعبي فريق البنك الأهلي قبل مباراة إنبي الأحد المقبل في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز .

وجاء النتيجة سلبية ومن بين للاعبي فريق علي صابر لاعب الفريق الذي غاب عن الفريق لإصابته بفيروس كورونا  ، واستمرت إيجابية مسحه طارق سليمان مدرب حراس المرمى وسيف عمر مخطط الاحمال ومحمد رمضان المدرب المساعد وكريم أيمن مساعد مخطط الاحمال .

ومازال رامي سراج مدرب حراس مرمي فريق الشباب بنادي البنك الأهلي هو من يتولي تدريبات الحراس حتي عودة طارق سليمان .

وكان الفريق ادي تدريبه قبل الأخير اليوم في نفس موعد مباراه إنبي في الثانية والنصف عصرًا وشهد التدريب حماسة شديدة من اللاعبين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الأحد .

وسيعود للفريق معروف يوسف الذي غاب عن مباراة الأهلي لحصوله علي الإنذار الثالث في مباراة سموحه وينتظر دخوله في قائمة الفريق لمباراة إنبي

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