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مرأة

يصيبك بأمراض القلب.. 3 أضرار لتناول البيض بهذه الكمية

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:31 م
اضرار البيض
اضرار البيض
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نهى هجرس
يمكن للدهون والكوليسترول الموجودة في البيض أن تضر بصحة القلب وتؤدي إلى سرطان البروستاتا وسرطان القولون والمستقيم ومرض السكري، لذلك لا يفضل تناول البيض بكميات كبيرة، وخاصة لأصحاب الأمراض المزمنة.

صحة القلب
حوالي 60 في المائة من السعرات الحرارية في البيض تأتي من الدهون، ومعظمها دهون مشبعة، وتساهم الدهون والكوليسترول في الإصابة بأمراض القلب، وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا أكبر عدد من البيض لديهم درجات أعلى بنسبة 80 في المائة من الكالسيوم في الشريان التاجي (مقياس لمخاطر الإصابة بأمراض القلب) مقارنةً بأولئك الذين تناولوا أقل عدد من البيض، ووجدت دراسة في المجلة الكندية لأمراض القلب أن أولئك الذين يأكلون أكثر من البيض لديهم مخاطر أعلى بنسبة 19 في المائة لمشاكل القلب والأوعية الدموية.

داء السكري
يمكن أن يساهم تناول نظام غذائي غني بالدهون في مقاومة الأنسولين، أظهرت مراجعة لـ 14 دراسة نشرت في مجلة Atherosclerosis أن أولئك الذين يستهلكون معظم البيض يزيدون من خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 68٪، ووجدت مراجعة أخرى نتائج مماثلة: زيادة خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 39٪ لدى الأشخاص الذين يتناولون ثلاث بيضات أو أكثر في الأسبوع.

فيتامين د
يساهم استهلاك صفار البيض أيضًا في تحسين صحة الشرايين لأنه يعزز تناول فيتامين د، ويزيد نقص فيتامين د من خطر الإصابة بهشاشة العظام ، وهي حالة تعرضك أيضًا لخطر الإصابة بمرض الشريان التاجي ، كما توضح كلية الطب بجامعة هارفارد، يساعد فيتامين (د) أيضًا في منع تصلب الشرايين لدى مرضى السكري ، وفقًا لتقارير جامعة واشنطن، يوفر لك تناول صفار بيض 74 وحدة دولية من فيتامين د ، أو 12 في المائة من المدخول اليومي الموصى به .


المصدر healthyeating

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