يصيبك بأمراض القلب.. 3 أضرار لتناول البيض بهذه الكمية

داء السكري

فيتامين د

يساهم استهلاك صفار البيض أيضًا في تحسين صحة الشرايين لأنه يعزز تناول فيتامين د، ويزيد نقص فيتامين د من خطر الإصابة بهشاشة العظام ، وهي حالة تعرضك أيضًا لخطر الإصابة بمرض الشريان التاجي ، كما توضح كلية الطب بجامعة هارفارد، يساعد فيتامين (د) أيضًا في منع تصلب الشرايين لدى مرضى السكري ، وفقًا لتقارير جامعة واشنطن، يوفر لك تناول صفار بيض 74 وحدة دولية من فيتامين د ، أو 12 في المائة من المدخول اليومي الموصى به .









المصدر healthyeating