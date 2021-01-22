ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خلو بالكم من نفسكم.. بماذا نصح الرئيس السيسي طلبة أكاديمية الشرطة |فيديو

الجمعة 22/يناير/2021 - 05:48 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
Advertisements
شيرين عادل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى ،  إنه كان من الضرورى أن يأتى بعد شهر ليهنئ طلبة أكاديمية الشرطة لإنضمامهم لكلية الشرطة ، لافتأ إلى أن قوات الشرطة تقوم بمهمة مقدسة لحفظ الأمن والاستقرار فى الدولة المصرية .

وأضاف " السيسى " ، خلال زيارته لأكاديمية الشرطة صباح اليوم الجمعة ، أن قوات الشرطة المصرية بذلت جهودأ عديدة وقدمت تضحيات كبيرة خلال السنوات الماضية  مؤكدأ أن وجودهم له معنى كبير للغاية وهو ما يشير لمشاركتهم  ومستعدين أن يقدموا 
كل شئ فى سبيل الحماية والحفاظ على  المصريين . 

وطالب الرئيس ،  طلبة أكاديمية الشرطة بالحفاظ على وقاية أنفسهم من جائحة كورونا  معقبأ " خلو بالكم من نفسكم علشان ظروف جائحة كورونا وكل سنة وانتم طبيبن وبشكركم  وربنا يحفظكم ويحميكم انتم وكل مصر وبتمنالكم كل توفيق " 

وهنأ الرئيس السيسى طلبة اكاديمية الشرطة على الانضمام والنجاح فى المرحلة الأولى ودائما موفقين ، لافتأ لوجود زيارة أسرهم اليوم لهم قائلا " بلغوا تحياتى لأسركم وأشكروهم بالنيابة عنى وعن كل المصريين  لإعدادهم  أبنائهم بشكل جيد " ، خاصة وأن أسرهم لم يبخلوا بتقديم أبنائهم لمصر ليكونوا زخرا وحماية وأمنا لها  .


وقد تفقد الرئيس عبد الفتاح  السيسي ، فجر اليوم ،أكاديمية الشرطة  ، وتأتي الزيارة مع اقتراب الذكري ٦٩ على عيد الشرطة التى تحتفل بها مصر يوم ٢٥ يناير من كل عام ذكرى يحتفل بها أبناء الشعب المصرى، حيث يطلق عليها ذكرى شجاعة ابطال البوليس المصرى فى مواجهة رجال الاستعمار الإنجليزي فى معركة الإسماعيلية عام ١٩٥٢.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان الرئيس تفقد القرية التكتيكية لتدريب الطلبة على اقتحام أوكار الإرهابيين والخارجين على القانون والتي تعد الأحدث بين أقرانها في أكاديميات الشرطة على المستوى الإقليمي والدولي. 

كما استعرض طابور خيالة الاكاديمية لتدريب الطلبة وصقل مهاراتهم على تلك الرياضة العريقة، وذلك في ظل اهتمام وزارة الداخلية بتعظيم قدراتها المتكاملة فى هذا المجال من إنشاء وحدات الحجر البيطري ومستشفى بيطري ونادي للتدريب على الفروسية وفق أحدث المستويات العالمية وذلك لخدمة العمل في وزارة الداخلية، والمدنيين. 


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

السيسي يتفقد أكاديمية الشرطة فجر اليوم ويطلع على أساليب تدريب الطلبة

متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي زار أكاديمية الشرطة فجر اليوم

السيسي يتفقد تدريب طلاب الشرطة على اقتحام الأوكار الإرهابية بالقرية التكتيكية

الصور الأولى لتفقد الرئيس السيسي لأكاديمية الشرطة ..شاهد

الرئيس السيسي يشارك طلاب الشرطة وجبة الإفطار ويطمئن على أحوالهم

الرئيس الإنسان .. السيسي يقبل رأس أم طالب خلال زيارته أكاديمية الشرطة

ترشيحاتنا

لحظة التهام النيران لـ أكبر معهد لإنتاج اللقاح في الهند والعالم .. شاهد

أسباب تراجع ليفربول مع يورجن كلوب

وزير الرياضة العراقي: نجاحات الأهلي فخر للرياضة العربية

بذريعة مكافحة الإرهاب.. أردوغان يهدد بشن هجوم عسكري على دولة عربية

مجلس الشيوخ يبدأ محاكمة ترامب في هذا الموعد

فرج عامر: الحكم " هيدلع " بيراميدز النهارده أمام سموحة علشان الأهلي... شائعة مش هنصدقها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحقت بسيارة الإسعاف.. كلبة وفية تنتظر مالكها المريض خارج مستشفى لـ 6 أيام.. فيديو

مستلقية على مزلقان سكة حديد.. امرأة متهورة تخاطر بحياتها من أجل صورة

مرض غير معروف يسبب الشلل إذا لم تكتشفه سريعا.. إليك الأعراض