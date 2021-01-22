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توك شو

الصور الأولى لتفقد الرئيس السيسي لأكاديمية الشرطة ..شاهد

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:25 م
تفقد الرئيس السيسي
تفقد الرئيس السيسي أكاديمية الشرطة
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نورهان رأفت
عرضت فضائية اكسترا نيوز صورا ، من تفقد الرئيس السيسي ، فجر اليوم ، لـ أكاديمية الشرطة .

تأت الزيارة مع اقتراب الذكري ٦٩ عاما على عيد الشرطة التى تحتفل بها مصر يوم ٢٥ يناير من كل عام ذكرى يحتفل بها أبناء الشعب المصرى، حيث يطلق عليها ذكرى شجاعة ابطال البوليس المصرى فى مواجهة رجال الاستعمار الإنجليزي فى معركة الإسماعيلية عام ١٩٥٢.

موقعة الإسماعيلية راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية علي يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبني المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

وتعتبر موقعة الإسماعيلية من أقوى المعارك التى خاضتها الشرطة المصرية ضد قوات الاحتلال البريطانى عندما رفضت قوات الشرطة تسليم أسلحتها وإخلاء مبنى محافظة الإسماعيلية للقوات البريطانية، ما أدى لاشتباك بين الشرطة المصرية والقوات البريطانية وأسفر عن مقتل 50 شرطيًا مصريًا و80 جريحًا.

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