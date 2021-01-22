ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

أمين الفتوى: عذاب القبر يحدد المصير إما الجنة أو النار

الجمعة 22/يناير/2021 - 06:11 م
أمين الفتوى: عذاب
أمين الفتوى: عذاب القبر يحدد المصير إما الجنة أو النار
Advertisements
محمود ضاحي
قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه إذا مات الإنسان قامت قيامته وسيحاسب ويحاسب حساب سريع ويكون إما منعما أو في النار، بمعنى عذاب القبر يحدد مصير الشخص.

وأكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أنه من المقرر عقيدةً أن عذاب القبر ونعيمه حقٌّ؛ فقد أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ»، وهذا ثابت في الإسلام بأدلة متكاثرة، منها قول الله عز وجل عن آل فرعون: «وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ • النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ» [غافر: 45، 46]؛ أي إن العذاب السيئ يحيق بآل فرعون، وهو أنهم يعرضون على النار في قبورهم صباحًا ومساءً قبل قيام الساعة، وهي القيامة، فإذا قامت القيامة قيل لملائكة العذاب: «أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ» [غافر: 46]، وهو عذاب النار الأليم.

وتابع: وقال الله عز وجل عن الفاسقين الكافرين: «وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ» [السجدة: 21]، فقد ذكر المفسرون أن العذاب الأدنى -أي الأقرب أو الأقل- هو عذاب القبر، وأن العذاب الأكبر هو عذاب يوم القيامة، قال الله تعالى: «وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا» [طه: 124]، قال أبو سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود: "ضنكًا: عذاب القبر".

أحاديث عذاب القبر
واستدل بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ» رواه الترمذي؛ فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ» دليل على أن عذاب القبر ثابت، وروى زِرُّ بن حُبَيش عن علي رضي الله عنه قال:" كنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت هذه السورة: «أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ • حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ • كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ» [التكاثر: 1- 3] يعني: في القبور".

وواصل: أخرج الشيخان وابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «نَعَمْ، إِنَّهُمْ لَيُعَذَّبُونَ في قُبُورِهِمْ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ» "مسند أحمد".

وأردف: وأخرج الشيخان وابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرَّ على قبرين، فقال: «إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ في كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ»، ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ في كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ فَقَالَ: «لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا». وقال أبو هريرة رضي الله عنه: "يُضَيَّق على الكافر قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، وهو المعيشة الضنك"، وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أتدرون ما المعيشة الضنك»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «عذاب الكافر في القبر، والذي نفسي بيده إنه ليسلط عليه تسعة وتسعون تنينًا، أتدرون ما التنين؟ تسعة وتسعون حية، لكل حية تسعة أرؤس ينفخن في جسمه ويلسعنه ويخدشنه إلى يوم القيامة، ويحشر في قبره إلى موقفه أعمى».

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

دعاء زيارة قبر الميت من 11 كلمة.. كان رسول الله يردده

دعاء ثاني ليلة في القبر.. وحكم وضع الزرع عليه

معنى النازعات غرقا.. من أنواع الملائكة وهذه وظيفتها .. فيديو

دعاء زيارة قبر الوالدين من 23 كلمة يخفف عليهم الحساب ويدفع عنهم العذاب

دعاء لأبي المتوفي في يوم الجمعة

هل الموتى يتقابلون بعد الموت؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

انفجار سيارة محملة باسطوانات الغاز بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

بذريعة مكافحة الإرهاب.. أردوغان يهدد بشن هجوم عسكري على دولة عربية

فرج عامر: الحكم " هيدلع " بيراميدز النهارده أمام سموحة علشان الأهلي... شائعة مش هنصدقها

إكرامي يمسك الكرة بعد خط المرمى والحكم لم يحتسبها.. وفرج عامر: فضيحة

محمود الخطيب يستقبل وزير الرياضة العراقي

الأحسن قدم استقالتك.. أسرارغضب النواب من وزيري الإعلام وقطاع الأعمال

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحقت بسيارة الإسعاف.. كلبة وفية تنتظر مالكها المريض خارج مستشفى لـ 6 أيام.. فيديو

مستلقية على مزلقان سكة حديد.. امرأة متهورة تخاطر بحياتها من أجل صورة

مرض غير معروف يسبب الشلل إذا لم تكتشفه سريعا.. إليك الأعراض