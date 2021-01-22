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برلمان

التحقيق مع عبد العليم داوود أول مهام لجنة القيم.. والبرلمان يصوت على تشكيلها خلال أيام

الجمعة 22/يناير/2021 - 06:54 م
النائب محمد عبد
النائب محمد عبد العليم داوود
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فريده محمد
تحقق لجنة القيم خلال الايام المقبلة مع النائب محمد عبد العليم داوود و من المقرر ان يكون هذا اول مهام اللجنة عقب تشكيلها الذي من المقرر ان يكون الاسبوع المقبل.

و ياتي ذلك  بعد احالة النائب محمد عبد العليم داود إلى اللجنة و جاء القرار عقب استماع هيئة مكتب المجلس لاقواله على اثر الازمة التي نشبت خلال جلسات الاسبوع الماضي و كان داوود قد دافع عن نفسه امام هيئة المكتب و قال أنه لم يخالف اللائحة و انه أنه لم يوجه أى اتهام لأى حزب بعينه.

و كان المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب قد قرر خروج  النائب محمد عبدالعليم داود من قاعة المجلس وقال " يحال الي هيئة مكتب المجلس و ساطبق اللائحة علي كل من يخطئ  و اعلن ايقاف اعمال الجلسة لحين خروج  النائب و  خرج النائب من القاعة 

وقال رئيس المجلس الجميع يعرف نصوص اللائحة وساطبقها بالحرف علي الجميع ومن يغضب من اللائحة يغضب من تنفيذ القانون وانا تسامحت كثيرا في الجلسات الاولي لظروف خاصة ومن الان فصاعدا ستطبق اللائحة وبكل حزم.

و وجه رئيس المجلس كلامه للنائب داوود قائلا انت تكلمت عن دولة اجنبية وهذا مخالف للائحة وانت هاجمت زملائك لك وهذا مخالف ولك الحق في الدفاع عن نفسك امام هيئة المكتب

وجاء ذلك  ردا علي ما قاله عبد العليم داود  في  الجلسة حيث قال لابد ان نخاطب العقول ونعود للمصداقية وعدم افساد الحياة الساسية مشيرا الي قيام  احد الاحزاب بتوزيع كراتين علي المواطنين مما ساهم في  افساد الحياة السياسية.

و هنا شهدت القاعة اعتراضات من النواب و قال رئيس المجلس حنفي الجبالي احذر من ارتكاب اي مخالفة للائحة مطالبا بشطب هذه الكلمات من المضبطة مضيفا احذر العضو من مخالفة القاعدة المنصوص عليها في اللائحة مضيفا " يجب اخراج العضو من القاعة و احالته لهيئة المكتب و طالب النواب بعدم الاحتكاك به و ان لم يخرج سيتم استدعاء الامن لاخراجه و هنا غادر القاعةو يصوت  البرلمان الاسبوع المقبل على تشكيل.

 لجنة القيم  و تشكل بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى بناء على ترشيح اللجنة العامة برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وعضوية أربعة عشر عضوا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.
 
وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها ووفقا للائحة لا  يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها بشرط أن يكون من بينهم رئيسُها أو أحدُ وكيليها. وفيما عدا ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.

 و تختص لجنة القيم وفقا للائحة بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.
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