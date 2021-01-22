بعد نجاح مونديال اليد.. اللجنة الأولمبية الدولية تستعين بالتجربة المصرية لتأمين أولمبياد طوكيو

أكد الكابتن طارق الدروي، عضو اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد، أن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية سيحضر المباراة النهائية، مشيرا إلى أن هناك إشادة واسعة من لاعبى البطولة بالإجراءات لتى تتم فى مصر، مقدما الشكر لوزارة الصحة.





وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر قناة " دي ام سي": يوم 29 يناير سيأتى توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إلى مصر لمتابعة التأمينات الطبية التى تقدمها الدولة لتأمين اللاعبين فى كأس العالم لكرة اليد ضد فيروس كورونا، لتطبيق نفس الإجراءات فى أولمبياد طوكيو 2021.





وأشار إلى أن هناك 31 دولة بالبطولة تشيد بالتنظيم، وخلال الأيام القليلة المقبلة سيتشهد وصول العديد من اتحادات الكرة الأوروبية والعربية بسبب نجاح التأمينات الطبية.